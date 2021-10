La cementera Loma Negra apagó sus hornos y dejó de producir por un conflicto sindical

Loma Negra debió apagar este sábado los hornos de su planta L’Amalí en Olavarría, y dejar de producir clinker, insumo necesario en la producción de cemento, debido a un conflicto sindical entre la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) y Minerar, su principal proveedor de piedra caliza, que la dejó sin stock de esa materia prima.

Según indicó la compañía, AOMA había llegado a un acuerdo de reencuadramiento sindical con Minerar, solicitado por la propia organización, pero se niega a cumplirlo, bloqueando la operación y prohibiendo las horas extra de trabajo.



“Aunque la Justicia desalojó esta mañana a los representantes sindicales que habían ingresado ilegalmente al predio de Loma Negra y bloqueaban la operación, los días de falta de suministro de materia prima obligan a interrumpir la producción, y la falta de acatamiento de la Conciliación Obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la Nación por parte del sindicato genera incertidumbre respecto de la posibilidad real de que la producción pueda retomarse de forma normal en los próximos días”, destacó la compañía en un comunicado.

La planta cuyos hornos dejarán de producir ha sido ampliada recientemente con una inversión de aproximadamente USD 350 millones para duplicar su capacidad de producción, lo que generó que la compañía reclame ante las autoridades garantías de reglas claras para invertir, generar trabajo y producir

“La medida complicará en lo inmediato el abastecimiento del mercado y, de no normalizarse la provisión de materia prima de Minerar a Loma Negra, en pocas semanas dejará sin cemento al sector de la construcción, que ha mostrado una aceleración importante en esta etapa post pandemia”, agregaron.

“Este tipo de inversiones a largo plazo son las que el país tanto necesita para generar empleo y crecimiento siendo necesario reglas claras y estabilidad jurídica con lo que lamentablemente la actitud de AOMA no contribuye”, dijeron fuentes de Loma Negra.

Desde la empresa aseguran que para que la materia prima pueda ir ingresando de manera rápida a la planta hasta alcanzar un stock que permita el reinicio de la producción, es necesario que el sindicato y Minerar logren acuerdos que permitan normalizar sus operaciones y aseguren un flujo razonable de piedra caliza.

Este viernes la Justicia desalojó a las personas que usurpaban la planta de la cementera. En tanto, como Minerar no produjo en estos días de conflicto, Loma Negra se quedó sin materia prima y debió apagar sus hornos hasta poder abastecerse nuevamente del insumo y producir, situación que amenaza con dejar sin cemento al sector de la construcción.

Loma Negra fue fundada en 1926 por el empresario Alfredo Fortabat, que descubrió la piedra caliza, materia prima del cemento, en la localidad de Olavarría. Durante décadas, luego de su muerte, fue administrada por su viuda, Amalia Lacroze de Fortabat. En 2005 pasó a manos del grupo brasileño Camargo Correa.

