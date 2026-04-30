La CGT advirtió que “se acabó la paciencia”

30 abril, 2026 32

La Confederación General del Trabajo (CGT) se movilizó hacia plaza de mayo en reclamo a que se respeten los derechos laborales y sociales, pese a que existía la posibilidad de un paro general, los principales dirigentes en sus oratorias manifestaron que reclamarán donde corresponda lo relativo a la reforma laboral.

El acto central se realizó frente a la Casa de Gobierno, donde hubo un homenaje al Papa Francisco, se dirigieron a los presentes los integrantes del triunvirato Octavio Argüello, Cristian Jerónimo y Jorge Sola.

Sola, instó a “crear una Argentina con futuro, en unidad, no hay libertad posible si se les quita a quienes menos tienen lo poco que poseen. protestar y reclamar es nuestra responsabilidad, lo vamos a hacer. Lo hacemos. “Seamos capaces de organizar y entender a quienes menos tienen. Seamos capaces de crear futuro”.

Instó a avanzar “hacia un nuevo contrato social”, apoyado en principios de justicia social, igualdad y distribución equitativa de la riqueza.

En el documento que se leyó este jueves en la Plaza de Mayo lleva como título “El trabajo es con derechos o es esclavo, un gobierno nacional encerrado en sus teorías, que continúa comprometiendo a las generaciones futuras con políticas de ajuste indiscriminadas condena a la sociedad argentina a un presente de vulnerabilidad económica, laboral y social sin precedentes”.

“Hoy se discute judicialmente una ley de reforma laboral promovida por el gobierno nacional, que despoja de derechos colectivos e individuales a trabajadoras y trabajadores. La CGT seguirá todas las instancias judiciales para defender los derechos garantizados por la Constitución Nacional. Cada derecho laboral costó organización y lucha”.

Al detallar la realidad actual, “hoy existe cierre masivo de empresas (de diciembre 2023 a marzo 2026 cerraron 24.180 establecimientos, según datos de la Secretaría de Trabajo), con una escalada creciente del flagelo de la desocupación y de la informalidad laboral”.

“Un modelo de desarrollo requiere necesariamente de la inclusión y de la inversión pública como pilar de una estrategia para alcanzarlo. La efectiva desaparición de la obra pública, motor de la infraestructura que nuestro país necesita y dinamizadora de la actividad económica, condiciona las oportunidades productivas y limita la integración regional”.

Para la CGT, “se privilegia el desarrollo de sectores primarios de la economía que, si bien son importantes para la generación de divisas, no compensan el deterioro del empleo y del trabajo de calidad, lo que se refleja en la fuerte caída de la actividad industrial y del comercio”.

Asegura también que “otra de las consecuencias lamentables son el alto endeudamiento masivo de las personas, de las familias y de las empresas”. “El sistema de salud está en emergencia nacional, con desfinanciamiento de las obras sociales sindicales, recorte sobre la obra social PAMI de jubilados y pensionados que, además de percibir montos de haberes paupérrimos, les agrava las condiciones de atención, con falta de médicos, demoras en turnos, problemas de cobertura en medicamentos y un funcionamiento crítico del sistema, saturando los hospitales públicos”.

“Un Estado desertor en materia de salud pública facilita el aumento de las adicciones y la crisis de la salud mental, reflejada en el aumento de las enfermedades psicosociales y de los consumos problemáticos”.

Finalmente, la CGT: “Debemos recuperar una cultura del encuentro y del trabajo, como enseñaba Francisco: ‘Abrirse a soñar cosas grandes, aunque parezcan imposibles. A que el mundo con vos puede ser distinto’. Crear, construir, caminos y herramientas que nos permitan superar todas estas heridas. Nuestro horizonte es transitar hacia un país, socialmente justo, económicamente libre y políticamente soberano”.

con información de infobae.com

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