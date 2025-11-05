La CGT eligió un nuevo triunvirato: Jerónimo, Sola y Argüello

La Confederación General del Trabajo (CGT) resolvió este miércoles continuar con el esquema de conducción en triunvirato y Cristian Jerónimo (Sindicato del Vidrio), Jorge Sola (Seguros) y Octavio Argüello (Camioneros) serán los nuevos líderes de la central obrera.

El acuerdo para elegir al nuevo Consejo Directivo se alcanzó durante el Congreso en el estadio Obras Sanitarias, tras varias horas de negociaciones y luego de rechazar la propuesta de Luis Barrionuevo de volver al unicato. El líder gastronómico se retiró del estadio junto a Roberto Fernández, de la UTA, en desacuerdo con lo votado y bajo la amenaza de partir la CGT, como en 2008, cuando lanzó la CGT Azul y Blanca.

La renovación de autoridades se da en la previa a que comience el debate de reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei en el Congreso.

Según informó Héctor Daer, el Congreso Nacional Ordinario de la CGT contó con la presencia de más del 90% de los sindicatos confederados. “Seguiremos fortaleciendo la unidad de los trabajadores frente a quienes pretenden avanzar sobre nuestros derechos”, escribió en su cuenta de X.

Como anticipó TN, la CGT negoció hasta último momento bajo qué esquema se organizaría la nueva conducción. En un encuentro en la sede de la UOCRA, horas antes del Congreso, se terminó de definir mantener el liderazgo tripartito.

Por eso, cuando Barrionuevo y Fernández propusieron el regreso al unicato, la propuesta fue rechazada por amplia mayoría. Luego, durante el reparto de cargos para las secretarías, ambos se retiraron del estadio Obras. Fue entonces cuando se definió que Andrés Rodríguez (UPCN) también será parte de la renovación de autoridades, como secretario adjunto de la central obrera; al igual que Abel Furlán (UOM) que estará al frente de la Secretaría Gremial.

La palabra del nuevo triunviro

“Esta CGT tiene historia, va a luchar, y también se va a sentar en los ámbitos que sean necesarios para construir las discusiones que sean necesarias. Nosotros no le tenemos miedo cuando nos corren con una reforma con una reforma o una modernización laboral”, dijo Jerónimo en el atril, ya como flamante cosecretario general.

En la misma línea habló Argüello. En un discurso breve, pero directo, se comprometió a defender los derechos. “Sabemos que tenemos una tarea muy difícil”, reconoció, pero tomó el “compromiso de defender los derechos hasta las últimas consecuencias, donde corresponda, en la discusión legislativa, en la justicia y, fundamentalmente, en la calle”.

El cierre estuvo a cargo de Jorge Sola, quien se plantó como la cabeza más visible del nuevo triunvirato, pareció al rol que tuvo Héctor Daer en la anterior conducción. Dio el discurso más largo y programático. Habló de responsabilidad, patriotismo, imaginación y diálogo. Estas cuatro tareas buscará asumir las demandas de los trabajadores registrados, en el mundo informal o que están en las plataformas, También pidió al Gobierno una mesa para discutir los temas que se vienen en el plano laboral.

“Ante tanto desorden, inteligencia, y ante la frivolidad, idea. Me comprometo, y no dudo en pensar que cada uno de mis compañeros estará de acuerdo, que estaremos al frente de los que luchan, caminando con los necesitados, enfrentando a quienes nos rechacen hombro a hombro con trabajadoras y trabajadores, porque necesitamos un país más justo, compañeros, con producción, con desarrollo y con trabajo. Y, como decía el general, unámonos, hoy seamos más hermanos que nunca. Vivan los trabajadores”, cerró Sola, frente a los miles de congresales que lo escuchaban.

Además, dos exintegrantes del triunvirato van a seguir en la dirección: Daer, como secretario de Interior, y Acuña, de Turismo.

Fuente y fotos: tn.com.ar y ambito.com

