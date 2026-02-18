La CGT para por 24 horas este jueves si Diputados trata la reforma laboral

18 febrero, 2026 0

La medida de fuerza fue anunciada por el triunviro en una conferencia en la sede de Azopardo. La medida arrancará a las cero del día que se trata el proyecto del Gobierno en la Cámara baja.

La CGT confirmó este miércoles un paro nacional por 24 horas desde la cero hora para el día que se trate el proyecto de reforma laboral en Diputados, que en principio sería este jueves.

La medida fue anunciada por el triunviro de la entidad gremial al tiempo que tildaron la medida como “inconstitucional” y que no fueron convocados para debatir el proyecto.

Este miércoles, a las 14:00 se reúne un plenario de comisiones en Diputados para buscar el dictamen para debatir mañana el proyecto con media sanción del Senado.

“La CGT no está en contra de una modernización laboral. Cada gremio lo hace a través del convenio colectivo de trabajo, pero sin perder derechos”, advirtió Jorge Sola al iniciar su presentación. En esa línea, aclaró que “está CGT está en desacuerdo de este proyecto de ley, debilita sindicatos, derechos de los trabajadores y una gran transferencia de recursos de trabajadores a empleadores. En particular el FAL”.

Antes de los anuncios, Sola se refirió al conflicto de FATE y se solidarizó con los trabajadores tras el cierre de la fábrica.

Volver