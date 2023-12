La CGT Regional ante el ajuste: “No nos quedaremos de brazos cruzados”

15 diciembre, 2023

Con la firma de su Secretario General Rubén Carabajal y el Secretario de Prensa, Adolfo Olivera, la CGT Regional Tres Arroyos suscribió un comunicado en el que se refieren a las nuevas medidas económicas y el ajuste anunciado por el ministro de Economía, Luis Caputo.

Bajo el título “Los mismos de siempre, con las recetas de siempre, que pagamos los trabajadores”, el texto indica lo siguiente:

“Como retazos de una película en blanco y negro, vuelven apellidos conocidos a manejar el destino de los argentinos. Una vez más nos presentan recetas oxidadas como “lo nuevo”, y con los métodos de siempre volverán a estafar al pueblo argentino.

No hay duda de que la gente vota lo que cree le va a mejorar la calidad de vida, pero una vez más la promesa de que el ajuste lo pagarán “los otros” se cae antes de comenzar.

El brutal y despiadado ajuste recae directo sobre los hogares más humildes, los jubilados y los asalariados, llevado adelante por el mismo personaje que endeudó al país en el también nefasto gobierno de Mauricio Macri, se trata del ministro de economía Luis Caputo, quien con el máximo descaro plantea una vez más la existencia de la “pesada herencia”.-

Como representantes del movimiento obrero ponemos de manifiesto nuestra profunda preocupación por las medidas devaluatorias y de ajuste determinadas por el flamante gobierno, sumado al anuncio de reprimir la protesta social -esto no es un síntoma menor- ya que una de las herramientas más importantes y que históricamente ha cambiado el curso de las cosas, ha sido el pueblo movilizado en las calles.

Ahora vienen por este derecho fundamental de los trabajadores, como vendrán a corto plazo por las jubilaciones, a reflotar el impuesto a las ganancias sobre los salarios, los derechos laborales, las obras sociales y los sindicatos, entre otras conquistas.

Vendrán tiempos difíciles y sin duda el pueblo demandará que los dirigentes estemos a la altura de las circunstancias. El movimiento obrero será una vez más contención y lucha por los sectores más desprotegidos, aún por aquellos que votaron a su propio verdugo.-

Detrás de este gobierno una vez más está el poder real económico-mediático-judicial, basta con repasar los nombres que conforman las diferentes reparticiones y ministerios.- Son los mismos de siempre, con las recetas de siempre, que pagamos siempre los trabajadores.

Manifestar que no nos quedaremos de brazos cruzados, no es una amenaza, no es poner palos en la rueda, será en todo caso un acto de legítima defensa propia”.

