La CGT regional se pronunció en contra de los despidos en ANSES

9 abril, 2024

Este martes y en conferencia de prensa, referentes de la CGT regional Tres Arroyos se pronunciaron en contra de las medidas del gobierno nacional entre las que se incluyen múltiples despidos en ANSES y otros sectores.

Noelia García, secretaria adjunta y delegada de SECAFSPI en Tres Arroyos, comentó: “Estamos con una medida de fuerza en la oficina, dónde solo estamos atendiendo turnos, ya que entendemos la problemática. Para mañana fuimos convocados a una movilización en Capital Federal, dónde está la oficina central de ANSES. Hacemos este reclamo porque aparte de repudiar estos despidos que fueron injustos, creemos que hubo una falta de humanismo con nuestros compañeros, ya que se enteraron recién ahí. Inclusive, en los telegramas nunca se expresaron las causas ni los motivos”.

Cabe destacar, que hasta ahora en Tres Arroyos esta situación no ha ocurrido, pero si ha sucedido en dependencias cercanas como el caso de Tandil, Coronel Suárez, Saliqueló, Monte Hermoso, entre otros. A su vez, en otros hoy en día no existe un directivo asignado en ese organismo y también hay programas que no están funcionando como el caso de PROGRESAR.

En tanto, Juan Laporte, secretario de seguridad social de la CGT regional, expresó: “Quería señalar que esto es un plan prefijado por el Gobierno Nacional y esta metodología también se está aplicando en distintos lugares del Estado Nacional y se ha visto en un montón de dependencias. Nos plantamos para rechazarlo y también mantener lo que es nuestro estado de alerta. Le pedimos paciencia a la gente por toda esta situación”.

Por su parte, Juan D’Annunzio, representante del gremio de la Alimentación, dijo: “Queremos solidarizarnos y dar nuestro apoyo a los compañeros. Desde nuestros sindicatos también estamos en alerta y movilización porque no podemos llegar a un acuerdo paritario decente para los trabajadores del sector. El jueves tendremos una última reunión y sino se logra un acuerdo, de seguro tomaremos algunas medidas al respecto.”

Finalmente, Ruben Carabajal, Secretario general de la CGT regional Tres Arroyos, concluyó: “La situación está muy difícil y complicada para todos, en mayor o menor medida, están sufriendo. En mayor o menor medida desde la CGT tratamos de estar al pie de contener a los compañeros. No debemos esperar tener un telegrama en la mano para salir a quejarnos. Los que tenemos trabajo tenemos que luchar por lo que lo están perdiendo”.

