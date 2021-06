La CGT Regional Tres Arroyos contra la violencia femicida

Este jueves se cumplen seis años desde el lanzamiento del colectivo Ni Una Menos y por ello la CGT regional Tres Arroyos realizó un comunicado para recordar aquel día y reclamar contra la violencia femicida.



El mensaje es el siguiente:

Desde aquel histórico 3 de Junio del año 2015 las calles en muchas ciudades del país se colmaron de personas reclamando contra la violencia femicida poniendo la voz por las que ya no están. Marcando para siempre la agenda del contundente movimiento feminista. A partir de ese momento y bajo el lema “Ni Una Menos! Vivas nos queremos!” tomó fuerza y se visibilizaron muchos de los reclamos contra las distintas violencias hacia las mujeres.

Entre ellas, la falta de respuesta contra el aborto legal, seguro y gratuito. Donde el feminismo con pañuelo verde al cuello ha generado, una vez más, un movimiento de alianzas, de encuentros, de acuerdos, de transversalidad. Donde, además, se rompió con uno de los principios patriarcales más difundidos: la enemistad histórica entre las mujeres, su incapacidad para una mutua lealtad y para solidaridades genuinas. Ninguna estrategia se dejó de lado, ninguna pareció poca o imposible.

Mientras el mundo lucha contra la pandemia de COVID-19, una pandemia de femicidios y violencia de género acaba con la vida de mujeres y niñes en todas partes. Los números nos asustan, según el observatorio de las violencias de género “Ahora que si nos ven” 85 femicidios fueron cometidos del 1 de enero al 29 de abril de 2021, es decir que se cometió 1 femicidio cada 50 horas en abril, hubo 66 intentos de femicidio en 2021, el 73% de los femicidios fue cometido por las parejas y ex parejas de las víctimas, el 32% de los femicidios ocurrió en la vivienda de la víctima, 17 víctimas habían realizado al menos una denuncia y 10 tenían medidas de protección y, al menos 60 niñes perdieron a sus madres como consecuencia de la violencia machista en 2021.

Tal como venimos gritando desde el 2015, la violencia machista no para en Argentina.

Ni Una Menos! Vivas nos queremos!

