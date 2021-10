La CGT Regional Tres Arroyos recordó al ex presidente Juan Domingo Perón

17 octubre, 2021

La CGT de Tres Arroyos, en el marco del Día de la Lealtad Peronista, compartió un comunicado en el cuál revindican la figura de Juan Domingo Perón, su legado, en el trabajo colectivo y la concepción de lealtad.



Comunicado completo: “La lealtad es también una forma de ver la vida”

Hoy 17 de octubre los trabajadores recordamos y reconocemos ese histórico movimiento de masas populares que puso de relieve una única verdad a través de los tiempos y que el pueblo en su máxima expresión, elevó a lo más alto aquél día: jamás la voluntad de las masas trabajadoras se podrá someter por la fuerza.

Una impresionante demostración de lealtad hacia el líder Juan Domingo Perón, pero también una acción colectiva que no puede pasar de largo hoy a los trabajadores organizados, al momento de entender quién tiene el verdadero poder. Ese que jamás será sometido, el solidario, el colectivo. Como en aquella jornada la inmensa fuerza de seres anónimos, olvidados por décadas, se convirtieron en parte de la historia.

En los tiempos que corren y cuando pareciera ser que el individualismo y el sálvese quien pueda van ganando la pulseada, tenemos que tener presente más que nunca aquella demostración de fuerza. La lealtad hacia su líder, pero por sobre todas las cosas el mensaje de que cuando el pueblo se une, cuando los obreros ganan las calles, no hay fuerza ni poder que los detenga.

Ojalá los trabajadores en su conjunto, pero fundamentalmente los dirigentes políticos entiendan el mensaje de aquel 17 de Octubre y cuando a la palabra “lealtad” se la ejerza, bastante más de lo que se la menciona, seguramente tendremos un futuro mejor.

Que la lealtad no sea solo una palabra. Cuando la mayoría marchemos con lealtad a nuestras ideas, con lealtad a nuestros compañeros que sufren, con lealtad verdadera a los principios de solidaridad, con lealtad a nuestro propio discurso, entonces tendremos un país mejor, ese con el que soñaron y por el que marcharon millones de almas aquel 17 de octubre de 1946.

