La CGT Regional Tres Arroyos se pronunció a favor del Colectivo Ni Una Menos

2 junio, 2020 Leido: 185

Al cumplirse mañana 3 de junio, 5 años de la primera marcha masiva por los derechos de las mujeres bajo la consigna “Ni Una Menos”, la CGT Regional Tres Arroyos emitió un comunicado elaborado por María Noelia García, integrante del Concejo Directivo.



El texto es el siguiente:

Desde CGT Regional Tres Arroyos acompañamos al colectivo Ni Una Menos. Ya que el 3 de junio es una fecha que sella un compromiso con la construcción de un movimiento transversal y poderoso, hecho de redes políticas de afecto y solidaridad, siendo la vida la que está en juego.

Cada 3 de junio, desde 2015, cientos de miles de personas nos encontramos en las calles de cada ciudad de nuestra república para ser la voz de quienes ya no la tienen, víctimas de la violencia femicida. Ponemos el cuerpo, cantos, palabra, banderas y carteles para decir que la violencia machista mata y no sólo cuando el corazón deja de latir. Porque ésta también mata, cuando nos dice cómo vestirnos y cómo actuar, cuando coarta libertades, cuando limita la participación política y social, cuando nos impone las tareas domésticas y de cuidado como si fuera un deber exclusivo y natural, cuando nos niega la igualdad en los salarios aunque hagamos el mismo trabajo.

Decir Ni Una Menos no es, un ruego ni un pedido. Es plantarse de cara a lo que no queremos: ni una víctima más. Y es enunciar a la vez que nos queremos vivas, íntegras, autónomas, soberanas. Dueñas de nuestros cuerpos y nuestras trayectorias.

Juntas generamos la visibilidad y jerarquización de la problemática de la violencia machista y el empoderamiento de los colectivos feministas. Todos y todas sabemos de qué se habla cuando se dice Ni Una Menos y el peso de la condena social cae cada vez más sobre los agresores.

