La CGT Tres Arroyos conmemora el aniversario de la muerte del general Perón

1 julio, 2021 Leido: 50

La CGT regional de Tres Arroyos difundió un sentido comunicado en conmemoración al nuevo aniversario de la desaparición física del ex Presidente de la Nación Juan Domingo Perón. A 47 años de su fallecimiento, la Confederación General del Trabajo manifestó que “Perón vive en cada uno de los logros en favor del pueblo trabajador”.



Comunicado completo:

Hoy se cumple un nuevo aniversario de la desaparición física del general Juan Domingo Perón. el hombre que cambio la historia de los trabajadores, el hombre que hizo posible que las aulas de las universidades se llenaran de hijos de obreros, entre otros tantos logros como el aguinaldo, que hoy asumimos como naturales. Pero eso no fue magia, fue distribución del ingreso, fue pensar en la movilidad social ascendente.

Perón no murió, siempre está en cada una de las conquistas que día a día se logran, como la Asignación Universal por Hijo, el Procrear, el Conectar Igualdad, en la recuperación de YPF o la vuelta al Estado de las AFJP.

Las mejoras para el pueblo trabajador hacen de su figura el norte de toda acción política y sindical, y en tiempos difíciles como los actuales y donde más que nunca se necesita de un Estado presente.

Solamente un movimiento con bases sólidas y una mirada siempre puesta en los más desprotegidos y en los trabajadores, son fundamentales para mantener un país de pie ante la pandemia más cruel del último siglo.

Pero también en continua lucha contra una derecha política en avance en el mundo, más recalcitrante, mentirosa, falta de escrúpulos y apoyada en los grandes medios de comunicación y el poder económico, conformando ese poder real, al que tanto molestaba el General Perón, y particularmente la compañera Evita y todo lo que tenga que ver son la distribución de la riqueza.

Hoy la historia se repite y el movimiento fundado en las bases de la justicia social, la soberanía política y le independencia económica, más que nunca requieren de la unión de los trabajadores, para de una vez por todas tener un país más justo.

El General Perón sabía que “era siempre con los trabajadores”, por eso hoy más que nunca el movimiento obrero debe ser la columna vertebral de la recuperación económica del país y el reaseguro de un futuro más justo para el pueblo argentino.

Perón vive en cada uno de los logros en favor del pueblo, es nuestro trabajo como dirigentes salvaguardar cada una de las conquistas, en los puestos de trabajo, en la pelea política, en las calles. Es nuestra tarea y nuestro compromiso.

A 47 años de su partida a la eternidad, rendimos homenaje al general Juan Domingo Perón, líder y creador de uno de los movimientos políticos más grandes y duraderos del continente. Desde la Secretaria de Trabajo primero y luego siendo tres veces Presidente, le otorgó al Movimiento Obrero Argentino un lugar protagónico en la construcción de su propio destino.

Volver