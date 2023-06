La CGT Tres Arroyos repudia “la violencia institucional en Jujuy”

21 junio, 2023

La CGT Regional Tres Arroyos, a través de un comunicado “repudia enérgicamente los hechos de violencia institucional vividos en la provincia de Jujuy, donde los derechos más elementales del pueblo han sido violados por el gobernador Gerardo Morales”.

Asimismo, advierte que “también es tan grave para la democracia, el hecho de que el arco político opositor agrupado en Juntos por el Cambio, lejos de tratar de contribuir a la paz social y de llevar alivio al pueblo jujeño, sale a celebrar el accionar de gobernador de Jujuy y a justificar la violencia del estado provincial”.

“Esto no hace más que poner en evidencia cuales son los temas en los que absolutamente todos los integrantes de la coalición opositora coincide: la represión y la criminalización de la protesta social”, agrega.

“Desde Tres Arroyos nos sumamos a las expresiones de nuestra CGT Nacional, como cada una de las delegaciones regionales de todo el país que se expresan en tal sentido.

No a la criminalización de la protesta. No a la represión. No a la violencia institucional en la provincia de Jujuy”, finaliza el comunicado del Consejo Directivo.

