La CGT va al paro general por 24 horas, sin movilización, contra la reforma laboral

16 febrero, 2026 29

Finalmente, el Consejo Directivo de la CGT decidió este lunes la convocatoria al cuarto paro general contra el Gobierno de Javier Milei.

La medida de fuerza de la central obrera buscará paralizar todas las actividades del país durante 24 horas cuando la Cámara de Diputados trate la reforma laboral que impulsa el oficialismo.

La decisión fue tomada en una reunión virtual del Consejo Directivo de la Confederación General del Trabajo, integrado por Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguros) y Cristian Jerónimo (Empleados del Vidrio).

La reunión implicó que los sindicalistas se congregaran de urgencia, ante la posibilidad de que el oficialismo reúna las voluntades necesarias para sesionar en la cámara baja este jueves y aprobar la reforma laboral.

