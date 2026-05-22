La Chacra de Barrow cumple 103 años

22 mayo, 2026 36

La Chacra Experimental Integrada Barrow arriba a sus 103 años, conmemorando el comienzo de los primeros trabajos de los pioneros con desarrollo, investigación y compromiso.

“Fue un grupo de productores visionarios que decidieron generar información para mejorar los diferentes cultivos en variedades y genética, y si bien hoy la institución está enlazada con el Ministerio de Desarrollo Agrario y el INTA, el primer desarrollo fue de los productores vinculados a la desaparecida aseguradora La Previsión”, dijo la Ingeniera Agrónoma Natalia Carrasco, directora de la entidad, a LU 24.

“Son 103 años de mejoramiento genético en trigo y avena, que es una de las líneas iniciales de la fundación de la Chacra, y también para asistir a todo lo que es el agro en sí”.

Sobre la actual situación en la que se encuentra la entidad, Carrasco sostuvo: “No somos ajenos a toda la realidad presente, ya que INTA propone retiro voluntario y hay gente que está decidiendo por distintos motivos salir de la institución, y el desafío será ver cómo seguimos luego de ello, pero siempre construyendo con el resto de las instituciones y las identidades como venimos haciendo como cuando nos reunimos una vez por mes con el Consejo, para ver qué hacemos, cómo nos adaptamos a esta realidad”.

Hizo referencia a la representación de la entidad en los distintos congresos, “presentando el día a día, lo que hace, lo que investiga con la idea de mejorar y también para poder seguir trabajando en red, con el resto, participando con estos espacios, algo que a nosotros nos encanta”, expresó.

“Siempre estamos generando nuevas variedades, con el trabajo del equipo de hace muchísimos años, en todos los distritos de influencia de la Chacra”, dijo y agradeció el acompañamiento de la comunidad y de LU 24.

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