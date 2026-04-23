La ciudad cumple 142 años con la mirada puesta en el futuro

23 abril, 2026 0

Tres Arroyos celebra este viernes los 142 años de la fundación de la ciudad cabecera, en la gestión del gobernador Dardo Rocha, un 24 de abril de 1884.

A pesar de la difícil situación por la que atraviesa la economía, la ciudad presenta avances concretos en obras que encara la actual administración comunal, como los desagües pluviales de Barrio Boca, la remodelación de los Centros de Atención Primaria de la Salud barriales, el constante trabajo para mejorar la atención en el Hospital Pirovano, ante la migración de quienes no pueden afrontar los costos de pagar una obra social o necesitan de la asistencia pública; un Parque Industrial en constante crecimiento, con empresas de primera línea asentadas en la zona fabril; la concreción de los vuelos directos a Ciudad de Buenos Aires; la constante colaboración de entidades como la CELTA que se asocian a los avances tecnológicos que requiere el momento, la labor de los clubes de servicio, que desarrollan actividades destinadas a brindar a la población cobertura a necesidades concretas, sobre todo a nivel educativo.

Otra obra que se ejecuta de manera constante para permitir las mejoras en la red de agua es la conexión del anillado para que la cisterna ya construida pueda proveer la presión necesaria y evitar el constante bombeo de pozos requerido para abastecer la red.

El proyecto de la Universidad de Tres Arroyos ya ha sido presentado, y se espera la definición para la definitiva transformación de la educación que se brinda actualmente en CRESTa, con las diplomaturas de extensión hacia las localidades y las nuevas ofertas académicas en el edificio que ahora es propiedad de la Municipalidad de Tres Arroyos.

La visión hacia el futuro es aliciente, con una producción agropecuaria que también se incrementa año a año, con el acompañamiento de las autoridades ruralistas, que brindan asimismo el aporte necesario para brindar la seguridad en el campo; el trabajo de la Policía Comunal constante que ha logrado, a través del organigrama de la Secretaría de Seguridad avanzar en la protección ciudadana de hechos delictivos graves y que investiga junto a la Justicia lo cotidiano, con resultados concretos, allanamientos y aprehensiones; el ordenamiento del tránsito con constantes operativos de control de alcoholemia y documentación que derivan en multas y secuestros de rodados.

El accionar de la justicia local, con las distintas fiscalías y dependencias en lo civil, comercial, de familia, laboral y minoridad también tiene su protagonismo en el derrotero de una ciudad que es imagen en toda la región y que acoge en su seno a quienes deciden residir en la misma y contribuir al avance, siempre mirando con confianza a pesar de la circunstancia actual, con proyección a un futuro seguro.

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