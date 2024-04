La Clínica Hispano atraviesa una crítica situación económica

9 abril, 2024

Una situación económica muy delicada atraviesa la Clínica Privada Hispano Argentina de Tres Arroyos que cuenta con 140 empleados.

La directora médica, Dra. Silvina Basílico, explicó por LU 24 que “se pagó el 50% del salario el jueves pasado y estamos tratando de completar el resto”.

“Esto viene de arrastre, no se produce de un día para el otro. Siempre tuvimos prioridad el pago del salario haciendo internamente gestiones para ir llevando todo adelante, pero se dieron una serie de situaciones: por un lado la inflación, y, por otro, las obras sociales, tanto sindicales como las prepagas, no han actualizado durante mucho tiempo los valores, sumado a la disminución de la demanda que se ha venido dando desde el año pasado porque la gente ha perdido el empleo”, afirmó.

En cuanto a las internaciones, indicó que “actualmente se han reactivado, de por si enero y febrero son meses donde se reduce la cantidad de pacientes y cirugías, pero notamos desde septiembre/octubre del año pasado que se ha ido dando una disminución de las prestaciones”.

En tanto, Basílico reveló que la clínica dejó de percibir un ingreso que otorgaba el Gobierno Nacional. “Hasta enero estuvimos recibiendo el Fescas (Programa Nacional de Fortalecimiento de los Equipos de Salud para la Calidad y la Seguridad), por los sueldos de diciembre, que era una ayuda económica importante”.

Además, sostuvo que “por los pagos magros que les dan, hay profesionales que se bajan de las cartillas y eso indirectamente también nos afecta a nosotros porque la gente busca la prestación en otra ciudad”.

“Por el momento, estamos dando las prestaciones habituales, no tenemos un compromiso en el sentido de falta de insumos o medicamentos”, aseguró.

Finalmente, expresó que “del plan de salud no se ha bajado gente”.

