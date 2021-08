La Coalición Cívica-ARI presentó su lista para las PASO: “la idea es escuchar pero proponer”

9 agosto, 2021 Leido: 257



Este mañana, la Coalición Cívica-ARI de Tres Arroyos, que integra la alianza Juntos, realizó la presentación de su lista de precandidatos que participará en las próximas elecciones PASO, encabezada por María Cecilia del Águila.

En el local de campaña, ubicado en Betolaza 70, Del Águila expresó que “entendemos que en el 2019 hubo un sector de la ciudad que no estuvo acompañando a Cambiemos y eso nos convocó para repensar la situación de hoy Juntos. Y, por otro lado, la cuestión de la post pandemia: creemos que si bien antes estaba complicada la situación de todos, la pandemia dejó una realidad muy difícil, nosotros somos trabajadores y la comprendemos porque estamos y la peleamos también”.

“Este es un momento en el que la voluntad de poder participar en política, de hacerle frente a los problemas, de ir a buscarlos, de escuchar al vecino, es fundamental. Tenemos un gran equipo, capacidad, profesionalismo, experiencia, juventud, ganas de trabajar y proyectos”, aseguró.

Por su parte, Hernán Torres, precandidato a concejal en segundo lugar, dijo que “soy comerciante y me sumo a esta realidad que nos está pasando a través de esta pandemia durante estos dos años, donde las necesidades se pusieron de manifiesta realmente para todos. Entonces, gracias a la convocatoria de Cecilia nos pusimos a trabajar y decidimos participar dentro de Juntos en una PASO ya que no pudimos tener una lista de unión que era lo que nosotros buscábamos en ese momento. Nos hicimos presentes para generar otro opción a las personas que en 2019 nos acompañaron y que hoy no se sentían representadas”.

A su turno, Lilian Moirano, precandidata a edil en tercer término, sostuvo que “soy abogada, con una trayectoria de 40 años, y tengo un contacto muy estrecho con los vecinos de Tres Arroyos y de la zona, defendiendo siempre sus derechos. Conozco de sus inquietudes y sus preocupaciones. Tenemos un gran equipo, estamos abocados dentro de esta pandemia que nos ha tocado vivir, vemos como han sido avasallados los derechos de los ciudadanos, tanto en la libertad de circular como de reunión, han sido restringidos los derechos a la información pública y, sobre todo, se ha disminuido la actividad económica. Estamos decididos a llevar adelante nuestros proyectos y planes de desarrollo”.

Posteriormente, Santiago Tubía, precandidato a concejal en cuarto lugar, dijo que “estuve como secretario del Bloque de Concejales de Cambiemos por dos años, después por cuestiones de trabajo me tocó alejarme un tiempo de la política y hoy estamos de nuevo involucrados, más que nada por la situación actual de pandemia para tratar de cambiar una realidad, en la que se han visto reflejados más que nunca los privilegios políticos, con las vacunas, las cuarentenas restrictivas y no han sido los derechos y hacer cumplir la ley para todos igual”.

En tanto, Maricel Pereyra Piacquadio, precandidata a consejera escolar en primer lugar, manifestó que “soy Licenciada en Educación Física, es un desafío. Habrá que amoldarse a las funciones específicas que tiene el Consejo Escolar, trabajar en equipo y, sobre todo, pensar en las problemáticas que tienen hoy en día nuestras instituciones escolares y alumnos, se nota mucha incertidumbre en las familias y hay muchas cuestiones que resolver y apoyarlas”.

Finalmente, del Águila invitó “a la comunidad de Tres Arroyos y de todas las localidades a sumarse, a que nos contacten, nos busquen en nuestras redes, donde también van a ir viendo nuestros proyectos. La idea es escuchar pero proponer. Estamos listos para arrancar esta campaña de cara a las PASO”, concluyó.

La lista

Precandidatos a concejales titulares

María Cecilia del Águila

Adelki Hernán Torres

Evelia Lilian Moirano

Santiago Manuel Tubía

María Victoria Jensen

José Ramón Del Pino

Jesica Noemí Lebrun

Hugo Fabio Núñez

María Rosana Pereyra

Suplentes

Francisco Draghi

Andrea Videla

Agustín Manso

Ana María Giménez

José María Barbagallo

Nive Ayelén Aran

Precandidatos a consejeros escolares titulares

Maricel Soledad Pereyra Piacquadio

Elías Alejandro Amado

Laura Eugenia Guisa

Suplentes

Pablo Gustavo Mirabella

Jesica Soledad Pose

Héctor Oscar Spikerman

Volver