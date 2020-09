La Coalición Cívica pide interpelar a Gollán por demoras en la provisión de medicamentos contra el cáncer

La Coalición Cívica solicitó la interpelación del ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, ante la Legislatura provincial por la falta de entrega de medicamentos para el tratamiento de enfermedades oncológicas. La solicitud fue impulsada por el diputado provincial Luciano Bugallo junto a Maricel Etchecoin Moro, también de la CC, durante la sesión del jueves pasado convocada por el cuerpo legislativo. El requerimiento fue después de semanas que haber elevado un pedido de informes, a fin de que se brinde una respuesta a los reclamos de pacientes, médicos y familiares que denuncian no estar recibiendo sus tratamientos. Al parecer, en el relevamiento previo al planteo de los legisladores y realizado por la Asociación Argentina de Oncología Clínica, se detectaron demoras en la provisión de medicamentos oncológicos incluso en Tres Arroyos.



“La falta de provisión de medicamentos para el tratamiento de enfermedades oncológicas y otras patologías crónicas por parte del Banco de Drogas de la Provincia de Buenos Aires constituye a todas luces una falta grave e irreparable por parte del gobierno de Axel Kicillof, a la cual debemos darle una solución urgente”, comenzó en su discurso Bugallo, que integra el partido que lidera Elisa Carrió.

“Pedimos la presencia del ministro Gollán para que brinde explicaciones por la grave situación que atraviesan una importante cantidad de bonaerenses que luchan contra el cáncer y que desde hace meses sufren la desidia y la ineficiencia de la actual gestión que no les hace entrega de los remedios incluidos en el Plan Provincial de Control del Cáncer”, apuntó el legislador provincial.

El Banco de Drogas de la Provincia de Buenos Aires provee medicamentos para el tratamiento del cáncer y otras enfermedades crónicas de manera gratuita. Según Santiago Bella, vicepresidente de la Asociación Argentina de Oncología Clínica (AAOC), en el último mes reciben denuncias de médicos bonaerenses que “no podían indicar medicamentos ni radioterapia porque había demoras espantosas en la provisión de ambas cosas”.

Desde AAOC hicieron un relevamiento en Morón, San Martín, Vicente López, Quilmes y La Plata, donde comprobaron que “hay demoras de drogas costosas y no costosas que oscilan entre los cuatro y los seis meses”, y también en el interior provincial en localidades como Bahía Blanca, Mar del Plata y Tres Arroyos o Tandil.

En el proyecto presentado esta semana, los diputados denunciaron que “ha quedado en evidencia que el Ministerio de Salud de la Provincia no implementó ningún protocolo especial” para proveer a los pacientes de las drogas oncológicas durante la cuarentena y que “tampoco ha realizado una gestión eficiente para asegurarse un stock”.

Según el recuento del legislador, se detectaron 33 medicamentos de este tipo, lo que provocó que muchos pacientes tuvieran que suspender sus tratamientos en medio de la pandemia, “con las graves consecuencias que ello genera para su salud y expectativas de vida”.

Por su parte, desde la cartera del ministro Daniel Gollan indicaron a este medio que la grave situación se explica por la herencia recibida por la ex gobernadora María Eugenia Vidal y que el problema “les excede”.

Fuente: Infobae

