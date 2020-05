La colecta de la Comisión Amigos del Hospital recaudó más de 10 millones de pesos

La colecta realizada por la Comisión Amigos del Hospital Pirovano superó los 10 millones de pesos, cifra que permitió cumplimentar con todos los pedidos realizados por las autoridades del centro de salud.

“Está todo cubierto, no falta nada tanto en aparatología como en insumos”, aseguró por LU 24 el presidente de la institución, Eugenio “Coco” Galilea, quien resaltó que “es fantástico el corazón solidario de nuestro pueblo”. Los insumos que se adquieren también se destinan a la Clínica Hispano y Policoop.

“Ahora estamos abocados a resolver de alguna manera el problema de la lámpara del tomógrafo, a la espera de un aporte provincial o nacional. Es algo que no se puede demorar más, sino la Comisión va a aportar unos 2 millones de pesos”, aseguró al tiempo que lamentó que aún no llegaron los dos respiradores artificiales adquiridos. “A eso lo maneja el Gobierno Nacional de acuerdo a las necesidades más imperiosas de pueblos o hospitales”, explicó.

