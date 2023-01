“La colectiva fotográfica”: El Mulazzi invita a aficionados y profesionales de las artes visuales

17 enero, 2023

El Museo Municipal José A. Mulazzi, dependiente de la Dirección de Cultura y Educación de Tres Arroyos, invita a todo aquel aficionado o profesional de las artes visuales a participar de “La Colectiva Fotográfica”.

La misma pretende generar un espacio de participación horizontal, sin oponer restricción alguna en cuanto a quién puede participar ni tampoco a lo temático.

La propuesta apunta a contribuir al diálogo entre autor y colectivo, posibilitar la integración e intercambio, generar una relación que potencie el hacer fotográfico como práctica, como espectador o como simple transeúnte.

Además de la propuesta expositiva, se generará un espacio semanal de encuentro e intercambio denominado “Mi Obra”, en el cual todo aquel participante que quiera podrá exponer, compartir y desarrollar más sobre sus trabajos o proyectos. Esto tiene como objetivo potenciar los procesos de producción individuales, escuchar y realizar comentarios, volcar inconvenientes y buscar soluciones en un ámbito que fomenta la circulación de información y de ideas.

Podrán participar todas las personas sin restricción de edad. La participación es completamente gratuita. Son válidas todas las expresiones de la fotografía, cualquiera sea su técnica, procedimiento y temática. Podrá participar con obras impresas o bien digitales (expuesta a través de una pantalla, junto a todas las que sean presentadas en este formato).

La participación podrá ser individual o grupal, mediante una, dos o tres obras. En el caso que participe con una obra física la misma no podrá exceder los 21x30cm y deberán estar montadas sobre soportes livianos, tipo foam board, cartón, etc. Si participa con una obra en formato digital, no deberá exceder los 10mb y ser en formato .JPG.

El montaje se hará de manera individual, teniendo que acercarse al Museo el o los días habilitados para dicha acción. Si no pudiera hacerlo deberá enviar la obra física por correo postal o transporte privado a Av. San Martín 323, Tres Arroyos, Pcia. De BsAs, Cp 7500 y el personal del museo se hará cargo al igual que la edición de las obras digitales.

El montaje de la obra se hará con cinta de papel (provista por el museo) y deberá tener rótulo con nombre del autor, fecha y título (si lo tuviese) en la imagen o bien en el soporte; de igual manera esto será para las obras digitales. Los lugares de exposición serán asignados mediante sorteo y solo se podrán intercambiar si lo acordara con el otro autor.

Una vez finalizada la muestra las obras deberán ser retiradas por cuenta y orden del autor o persona autorizada, con un plazo máximo de un mes, de no ser así las mismas quedarán en poder del Museo sin poder hacer reclamo alguno.

Inscripción: del 17 de enero al 6 de febrero. Enviando nombre completo, edad, cantidad y tamaño de la/s obras a [email protected] con el asunto “Colectiva Fotográfica”. Las obras digitales deberán ser adjuntadas en el mismo e-mail. Montaje: 8 y 9 de Febrero de 16 a 20 hs. Inauguración: 10 de febrero.

