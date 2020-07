La Comisión de Control de Concesiones aguarda los informes solicitados al Ejecutivo

Se desarrolló esta mañana la segunda reunión de la Comisión de Control de concesiones y espacios licitados, conformada por un representante de cada bloque partidario del Concejo Deliberante.

El edil del Frente de Todos Martín Garate indicó a LU 24 que “lamentablemente no pudimos avanzar demasiado porque se pidieron varios informes al Departamento Ejecutivo sobre el estado de las licitaciones y temas puntuales y no hemos tenido respuestas”. Cabe señalar que el primer encuentro se hizo en febrero “antes de la situación por el coronavirus”.

A modo de ejemplo, mencionó que “hay un planteo sobre el uso de los espacios públicos, y, desde Juntos por el Cambio, sobre la situación del Club Náutico”.

“La idea no es seguir solamente el proceso de licitación sino después el cumplimiento, que es uno de los mayores problemas que hemos tenido en los últimos tiempos, no solo de los paradores”, aclaró.

La próxima reunión fue pautada para llevarse a cabo en 15 días, fecha para la cual esperan tener los informes requeridos.

