La Comisión de Salud abordó proyectos de cocina saludable en los barrios y castraciones animales

14 julio, 2022

La Comisión de Salud del Concejo comenzó a trabajar hoy en un proyecto de producción de alimentos y cocina sustentable en los barrios, propuesto desde la bancada de Juntos. “Abarca cuestiones relacionadas con la preparación de alimentos y nutrición, temas que también trabajamos con el Observatorio Nutricional, y propone reunir a familias con una coordinación y capacitación, para que cada una de ellas cocine para el resto una vez a la semana. Hay que darle forma, y la idea es que se base en los alimentos que ya les provee el Municipio, unos 500 o 600 bolsones”, indicó el presidente de la Comisión, Facundo Elgart (Todos).

Otro de los temas abordados hoy tiene que ver con las castraciones caninas y felinas, por el que hay varios expedientes y se apunta a que se lleven adelante en los barrios y localidades. “Ayer estuve reunido con el secretario de Gestión Ambiental, Ricardo D’ Annunzio, y si bien estamos todos de acuerdo, hay que darle forma para que salga a la sesión porque la demanda sigue creciendo y hay que darle una solución. Sin expediente no hay ordenanza y no hay legalidad, uno quiere creer que lo administrativo no es intencional”, indicó Elgart.

Finalmente, aseguró que por dudas que persisten sobre el banco de leña y el de materiales, se convocará a la secretaria de Desarrollo Social, Claudia Cittadino, a la comisión. “Quizá haga falta modificar la ordenanza, sobre todo la de banco de materiales, por lo que queremos conocer su visión para darle una respuesta al vecino”, concluyó.

