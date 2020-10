La Comisión de Salud recibía a Guerra: “ya no se puede echar culpas a ningún gobierno”, dijo Cittadino

La pandemia de coronavirus y la situación sanitaria del distrito tuvieron protagonismo en la reunión de la Comisión de Salud, indicó su presidenta Claudia Cittadino, e incluso se esperaba la presencia del doctor Guerra en un tramo especial del encuentro. También se despachó por minoría un proyecto vinculado a la conformación del Consejo de Administración del Centro Municipal de Salud, y en este sentido la concejala vecinalista consideró que “el bloque del Frente de Todos quería que se haga una modificación de esa ordenanza, cuestión que nosotros consideramos no oportuna teniendo en cuenta que todo lo vinculado a la salud en este momento está abocado en la pandemia y no es tiempo de hacer ese tipo de cambios”.

En este aspecto, se aguardaba también la presencia en un encuentro especial del doctor Gabriel Guerra, a fin de evaluar con él lo que está sucediendo en torno al coronavirus en Tres Arroyos. “Ya llega un punto de que no se le puede echar culpas a ningún gobierno porque ya es una responsabilidad de todos; la gente se sigue juntando en un cumpleaños, en un asado, sin las medidas de protección. Es preferible ir a comer a un restaurant con los protocolos y no hacerlo en un domicilio y con personas no convivientes, porque se sabe que en una casa se baja la guardia. No se puede estar retando a la gente como un papá a un chico, nadie ignora cuáles son las medidas. Pareciera que no es que no entendemos sino que desafiamos las medidas”, consideró.

Se abordaron otros temas, como la fábrica de briquetas para proveer para calefacción, sobre la que se busca unificar dos proyectos para que salgan por consenso.

