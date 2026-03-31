(videos)La comunidad educativa de la Escuela Nº 16 expresa su preocupación por el estado del edificio

31 marzo, 2026 189

La comunidad educativa de la Escuela Primaria N° 16, ubicada sobre la calle Falucho, ha decidido romper el silencio tras agotar todas las vías administrativas sin obtener soluciones.

Miembros de la Asociación Cooperadora y padres de los alumnos denunciaron públicamente el estado de abandono edilicio que atraviesa la institución, alertando sobre el riesgo inminente que corren los niños y el personal docente debido a graves fallas estructurales.

El foco del conflicto se centra en el avanzado deterioro de los techos del establecimiento. Según detallaron los padres, las filtraciones de agua han provocado el desprendimiento de partes del cielorraso en diversos sectores.

Esta situación alcanzó un punto crítico durante las últimas lluvias de marzo, cuando la dirección de la escuela se vio forzada a suspender el dictado de clases ante la imposibilidad de garantizar las condiciones mínimas de seguridad para los estudiantes.

Desde la cooperadora señalaron que los reclamos formales ya fueron presentados ante las autoridades competentes, pero hasta el momento solo han recibido silencio o demoras burocráticas.

Los padres manifiestan una profunda indignación al sentir que se priorizan los trámites administrativos por sobre la integridad física de los menores, y aseguran que la situación es “inadmisible” en un ámbito que debería ser seguro para el aprendizaje.

Ante la falta de obras, la comunidad educativa advirtió que no descarta endurecer las medidas de protesta o acudir a instancias judiciales si no se inician reparaciones urgentes.

El objetivo de visibilizar la problemática a través de los medios es lograr una intervención inmediata del Consejo Escolar o las áreas de infraestructura correspondientes, antes de que el deterioro del edificio provoque un incidente de mayor gravedad.

El comunicado completo:

A quien corresponda:

Los abajo firmantes, miembros de la Asociación Cooperadora y padres de alumnos de la Escuela Primaria N° 16, nos dirigimos a ustedes con suma preocupación luego de haber agotado, sin éxito, las instancias correspondientes de reclamo.

El motivo de la presente es informar la grave situación edilicia que atraviesa la institución, ubicada en calle Falucho. Actualmente, el techo presenta filtraciones que han provocado la caída de partes del cielorraso, representando un riesgo concreto para la seguridad de los alumnos, docentes y personal.

Durante las últimas lluvias del mes de marzo, la Sra. Directora se vio obligada a suspender las clases debido a que no estaban dadas las condiciones mínimas de seguridad para el desarrollo de las actividades escolares.

Como comunidad educativa, nos preocupa profundamente tener que esperar a que ocurra una situación aún más grave para que se tomen las medidas necesarias. Consideramos inadmisible que la burocracia retrase soluciones ante un problema que pone en riesgo a nuestros hijos.

Es por ello que recurrimos a los medios de comunicación, con el objetivo de visibilizar esta problemática y lograr una pronta respuesta de las autoridades competentes. Desde la dirección del establecimiento nos informan que ya se han realizado todos los reclamos correspondientes sin obtener solución.

Confiamos en que la difusión a través de la prensa local permitirá que esta situación sea atendida con la urgencia que merece. De no ser así, no descartamos acudir a instancias de mayor alcance.

Agradecemos profundamente el compromiso de los medios con la comunidad y su colaboración para que este reclamo sea escuchado y, sobre todo, resuelto a la mayor brevedad posible, por el bienestar de nuestros hijos.

Sin otro particular, saludamos atentamente.

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