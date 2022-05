La comunidad educativa marchó contra la violencia (video)

Esta mañana se concentraron en Plaza San Martín, docentes, alumnos y familias que acompañaron el repudio a la violencia que sufrió una directiva de la Secundaria N°2 de nuestra ciudad.

La profesora Claudia Palma, vicedirectora de nivel secundario dijo: “nos hemos congregado docentes de diferentes establecimientos educativos y diferentes niveles, porque esta situación lamentable ocurre diariamente. Se está trabajando a nivel inspección, y consideramos que este hecho lamentable ha generado un quiebre, hay un antes y un después, y cada institución trabajará en el tema de violencia en general, lo que significa un trabajo arduo donde hay que visibilizar que nos está pasando.

Muchas situaciones no se dan a conocer, lo que no significa que no ocurra, necesitamos trabajar con todos los actores: docentes, familia, alumnos para que la escuela vuelva a ser un lugar seguro”.

Finalmente, la docente Carolina Brosio leyó una reflexión que escribió su colega Cristina González, quién tituló sus palabras “Intimidación, acoso, matonería y enseñar sin miedo”.

