La Concejal de LLA Vanesa Piacquadio se reunió con Diego Valenzuela en Tres de Febrero

26 febrero, 2026 0

La concejal de La Libertad Avanza Vanesa Piacquadio, fue invitada por el referente Diego Valenzuela, y todo el equipo de gestión en Tres de Febrero, dónde se intercambiaron ideas, proyectos, y futuros encuentros.

El distrito de Tres de Febrero ha logrado ser un modelo ejemplar pionero del reducción de tasas y menos burocracia, siguiendo el lineamiento de la política nacional.

También estuvieron presentes en el encuentro Rodrigo Aybar intendente interino. Presidente del bloque del concejo deliberante y los concejales de La Libertad Avanza.

