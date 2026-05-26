La Concejal Vanesa Piacquadío fue desafectada de La Libertad Avanza

26 mayo, 2026 0

Desde el Bloque de Concejales de La Libertad Avanza informaron a la comunidad que la concejal Vanesa Piacquadío ya no forma parte de nuestro bloque dentro del Honorable Concejo Deliberante de Tres Arroyos.

Esta situación responde a diferencias irreconciliables respecto de decisiones, proyectos y posturas adoptadas dentro del ámbito legislativo, las cuales imposibilitan continuar trabajando de manera conjunta.

Entendemos que en política pueden existir distintas visiones y criterios, y siempre apostamos al respeto institucional y al diálogo.

Los concejales Ignacio Schena, Omar Bartneche y Eduardo Giordano continuarán desempeñando su labor con el mismo compromiso, responsabilidad y convicción, trabajando diariamente por el bienestar y el desarrollo del Distrito de Tres Arroyos.

Nuestro objetivo seguirá siendo representar a los vecinos con seriedad, defendiendo los valores e ideas que motivaron nuestra participación política y legislativa.

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