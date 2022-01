La concejala Marioli enumeró insumos faltantes en la sala de salud de Balneario Orense

13 enero, 2022 Leido: 1243

La concejala Marisa Marioli, de Juntos, realizó una recorrida por Balneario Orense para tener un panorama sobre el funcionamiento de los servicios esenciales como salud, seguridad y guardavidas, y advirtió sobre la falta de insumos en la sala de atención médica, aunque declinó puntualizar qué tipo de elementos, hizo foco en desinfectantes, lavandina, antialérgicos y antibióticos.

“Hay mucha gente, el balneario está prácticamente completo, y además el fin de semana se vieron a full los campings -el Peloponeso pudo volver a abrir, lo que es de gran ayuda- porque evidentemente la gente elige quedarse”, apuntó Marioli.

Sobre la atención sanitaria, la concejala aseguró que se acercó a la sala a controlarse la presión arterial, algo que hace habitualmente, y “conversando con el médico, que hace 16 años que viene al balneario y es conocido, y la enfermera, me expresaron que están muy a gusto, me describieron las diferentes prácticas que se realizaron sobre todo el domingo, por el concurso de pesca, y también me comentaron lo que estaría faltando, por lo que hice las gestiones correspondientes, tratando de avisar y pidiendo si es posible contar con los insumos al día y de manera sostenida para atender a la población”.

“Estaría faltando jarabe para niños, lavandina, desinfectantes como Pervinox, antibióticos como Amoxicilina de un gramo y Cefalexina, Benadryl y otra serie de elementos que quizá sería mejor mantener en reserva”, sostuvo.

Volver