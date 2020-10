La concesionaria del Camping de Reta pide que se revea la decisión de no abrir

22 octubre, 2020 Leido: 0

Evelyn Alcetagaray, concesionaria del camping Martín Reta de esa localidad balnearia, advirtió que todos los campings de la costa bonaerense se han agrupado para que se revea la decisión de no permitir la apertura de estos espacios durante la temporada estival. Además indicó que entre todos los campings del distrito enviaron al intendente Carlos Sánchez una nota para que gestione ante la Provincia en el mismo sentido.

“Habíamos presentado protocolos justamente para poder abrir cuando se iniciara la temporada, en el Municipio, y de hecho realizamos varias mejoras relacionadas con el Covid, como mamparas en los mostradores, ventiladores en el sector de duchas porque se dice que el vapor es vector de contagios, y purificadores de aire con ozono que mata los virus. Todo eso llevó una inversión importante sin incluso haber trabajado toda la temporada porque en marzo nos dieron la orden de cerrar y lo hicimos”, sostuvo.

“Nuestros políticos a nivel provincial no han recorrido los campings, no los conocen, piensan que estamos todos amontonados; entiendo que las autoridades municipales serán el nexo con la Provincia. Nos han llamado turistas que estuvieron encerrados siete meses en un departamento y ahora quieren contacto con la naturaleza, no estar en un departamento donde ni siquiera se puede usar aire acondicionado. Es más, hay gente que tiene casillas y motorhomes y usan sus propios baños”, completó Alcetegaray.

Volver