La Concordia Polo Club y el Fortín Gaucho se unen para un nuevo torneo de polo

14 septiembre, 2025

Del 26 al 28 de septiembre, el predio del Fortín Gaucho Polo Club (Rivadavia 1700) será sede de la novena edición del torneo organizado por La Concordia Polo Club, bajo la coordinación de Matías Pedone el cual dialogo con LU 24 para dar más detalles del evento.

“Este es el noveno año que lo armamos en La Concordia, y el Fortín Gaucho nos da el predio para poder realizarlo”, contó Pedone en diálogo radial.

En esta ocasión se conformarán alrededor de diez equipos, con jugadores de Tres Arroyos y de distintos puntos del país como Bahía Blanca, Necochea, Tandil, Monte Hermoso, Neuquén, Coronel Pringles, entre otros.

El certamen se dividirá en dos copas: la Copa La Concordia y la Copa Aniversario. “El 28 es mi cumpleaños, y por eso esa copa lleva ese nombre”, explicó uno de los organizadores.

Las jornadas arrancarán el viernes y continuarán sábado y domingo, con partidos desde el mediodía. El sábado por la noche habrá cena y el domingo se jugarán las finales con entrega de premios.

Este año, los trofeos estarán a cargo del artista Julia Sequeira, quien diseñó piezas en cerámica. Además, habrá un componente cultural especial: la artista plástica Agustina Ortiz pintará en vivo, expondrá esculturas y una de sus obras será sorteada entre los jugadores.

“La entrada es gratuita para todo el público”, remarcó Pedone, invitando a la comunidad a acercarse para disfrutar de tres días de deporte y arte en Tres Arroyos.

