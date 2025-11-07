La Concordia Polo: resultados del primer día de competencias

7 noviembre, 2025 0

Se inició, en el Campo de Polo del Fortín Gaucho, el torneo organizado por La Concordia, en la tarde de este viernes, con los siguientes resultados:

Caraituya 3 – Puesto de los Artesanos 2

Baya Casal 7 – Horsevita 2

Gallop 7 – Policoop 3

BOGIARCO 4 – Errazu 0.

Los encuentros programados para este sábado son los siguientes:

Ganadores, en cancha 1

A las 13:00, Caraituya vs. Baya Casal.

A las 14:00, Gallop vs. BOGIARCO.

Perdedores, en cancha 2

A las 15:00, El Puesto de los Artesanos vs. Horsevita.

A las 16:00, Errazu vs. Policoop.

Foto: gentileza Araceli Eche

Volver