La Concordia Polo: resultados del primer día de competencias
Se inició, en el Campo de Polo del Fortín Gaucho, el torneo organizado por La Concordia, en la tarde de este viernes, con los siguientes resultados:
Caraituya 3 – Puesto de los Artesanos 2
Baya Casal 7 – Horsevita 2
Gallop 7 – Policoop 3
BOGIARCO 4 – Errazu 0.
Los encuentros programados para este sábado son los siguientes:
Ganadores, en cancha 1
A las 13:00, Caraituya vs. Baya Casal.
A las 14:00, Gallop vs. BOGIARCO.
Perdedores, en cancha 2
A las 15:00, El Puesto de los Artesanos vs. Horsevita.
A las 16:00, Errazu vs. Policoop.
Foto: gentileza Araceli Eche