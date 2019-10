La conmovedora historia detrás de los 100 “Ángeles de Rosa”

Rosa Fontana es la referente del comedor “Los Ángeles de Rosa”, ubicado en Isabel La Católica al 1110, que este sábado podrá contar con los elementos donados por LU24, Timoteo Pizzas y Hierros Bianchi, para hacer pizzas para los más de 100 chicos que asisten al mismo. Indicó que solo brinda comida a quienes asisten los días sábados y que es necesario contar con alimentos ya que la que comida a elaborar es mucha. Aseguró que desde hace un tiempo padece cáncer y que debe recibir quimioterapia por su tratamiento, pero que contar con la presencia de sus “ángeles” los sábados la ayuda a salir adelante. Por algo Dios me puso esto en el camino”, sostuvo.



“Hace cuatro años que funciona el comedor. Era la presidenta de la junta vecinal del barrio, arranque en el CIC de Olimpo con 45 chicos, y decidimos hacerlo en mi casa con mi marido con el ahorro que teníamos para hacer un viaje a Salta. Actualmente vienen 100 chicos, hacemos más 20 viandas a la noche y le doy la cena a cuatro abuelos. Comen en dos turnos por el espacio que hay. Este sábado comerán pizzas con las donaciones recibidas”, dijo agradecida.

Rosa, mencionó también que es necesario todos los sábados contar con los alimentos para hacer la comida, “porque cuando cocino uso muchas cantidades, porque hay que cocinar para muchas personas justamente. Es muy triste ver tanta gente necesitando. Las donaciones las pueden acercar a la sede del comedor quienes deseen colaborar”.

Según comentó también cuenta con la colaboración de una señora y algunas mamás que asisten a la hora de realizar el almuerzo. “Es una lucha diaria. Yo estoy triste y que vengan, es algo que me saca adelante. Tengo cáncer y me estoy haciendo quimioterapia, pero por algo Dios me puso esto en el camino”, destacó.