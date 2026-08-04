La Coope Obrera anunció un importante Concurso de Artes Plásticas

4 agosto, 2026 0

La Cooperativa Obrera, junto a Bahía Blanca Plaza Shopping, anunciaron la convocatoria al XIV Salón Anual de Pintura, Dibujo, Escultura y Grabado, que tendrá destacados jurados como Florencia Cabeza, Yaya Firmo y Omar Sirena.

La inscripción y el envío de obras estarán abiertos del 1 al 31 de agosto de 2026 y tendrá dos premios: el primero, de 3 millones de pesos y el segundo 1,5 millones. La selección virtual de obras por parte del jurado se realizará del 1 al 6 de septiembre, y los artistas seleccionados se darán a conocer el 8 de septiembre a través de las redes sociales de los organizadores y la landing page del salón.

Las obras seleccionadas deberán ser enviadas a Bahía Blanca entre el 14 y el 30 de septiembre. La exposición de obras seleccionadas y premiadas se realizará del 19 de octubre al 15 de noviembre de 2026 en el SUM del Bahía Blanca Plaza Shopping.

Podrán participar artistas plásticos mayores de 18 años con residencia permanente en la extensa área de influencia de la Cooperativa Obrera, que comprende partidos de la provincia de Buenos Aires y departamentos de Neuquén, Río Negro, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y Chubut, según se detalla en el reglamento. Se admiten obras inéditas en pintura, dibujo, escultura y grabado, con medidas y pesos ajustados a las condiciones de exhibición. Cada autor puede presentar una única obra de menos de dos años desde su fecha de ejecución. La participación es libre y gratuita.

El acto de entrega de premios se realizará el lunes 19 de octubre de 2026 a las 19:00 h en el SUM del Bahía Blanca Plaza Shopping, Sarmiento 2153, Bahía Blanca.

Inscripción

La inscripción se realiza exclusivamente a través del formulario disponible en www.cooperativaobrera.coop/lp/salon-de-arte/. Las bases y condiciones completas pueden consultarse en el mismo sitio o solicitarse por correo electrónico a [email protected].

Contactos

Brian Chaz – Gerente de Cultura y Acción Comunitaria de Cooperativa Obrera Tel: 0291 4039010 (de 8 a 17 h) | Cel: 291 4411963

Hernán Lucich – Área Cultura de Cooperativa Obrera Tel: 0291 4039010 | WhatsApp: 291 6426882

Bahía Blanca Plaza Shopping — Departamento de Marketing: Tel. (0291) 4594100

Jurado

FLORENCIA CABEZA, artista visual, directora de arte y docente. Profesora Nacional de Artes Visuales (UNA) y Licenciada en Artes Audiovisuales (UNSAM). Becaria del Fondo Nacional de las Artes 2022. Ha expuesto en Argentina, Alemania y Estados Unidos.

YAYA FIRPO, artista visual oriundo de Victoria, Entre Ríos, especializado en dirección de arte y vestuario para cine, teatro y televisión. Colaborador del maestro León Ferrari. Ha expuesto en Argentina, Colombia, Uruguay, Venezuela y Estados Unidos. Premio Salón Nacional de Artes Visuales 2021.

OMAR SIRENA, muralista argentino con 35 años de trayectoria, Licenciado en Artes Plásticas por la UNLP. Su obra abarca pintura, acuarela, trencadis, esgrafiados y bajorrelieves, con murales en casi todas las provincias de Argentina y varios países de Latinoamérica.

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