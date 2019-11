La Cooperadora de la Escuela 5 desea orden y control de las colectas que se realicen a su beneficio

La Asociación Cooperadora de la Escuela Primaria N° 5 pidió que todos los eventos que se realicen a beneficio de la institución sean coordinadas, así lo indicó a LU 24 Rocío Fernández, integrante de la misma.



“Entre ayer y hoy hemos tenido infinidad de llamados y la solidaridad se hace sentir fuerte y lo que nosotros queremos es hacerlo de un modo organizado para no salir perjudicados de una situación que ya es demasiado adversa hasta el momento”, dijo.

Asimismo manifestó que hay una cuenta bancaria para quienes deseen colaborar y urnas funcionando en distintas instituciones y asociaciones de Tres Arroyos. “Nosotros no queremos ni responsabilizar a los profesionales de la institución educativa, ni individualizar esta cuestión, sino que la plata ingrese directamente a la cuenta, sobre todo porque estamos hablando de números que no estamos habituados manejar, no queremos confusiones por eso queremos que todo sea ordenado”.

En tanto indicó que están hablando con ex alumnos y artistas locales que están dispuestos a armar festivales a beneficio. “La idea es, primero no superponer, y segundo que todo esto pueda ser canalizado y acordado con la cooperadora para que no haya confusión”, expresó y brindó un número de teléfono, 15-415069, para aquellos que quieran realizar un evento.