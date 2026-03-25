La Cooperativa de Cascallares cumplió 95 años y tuvo su noche inolvidable

25 marzo, 2026 0

La entidad cumplió el último sábado 95 años y lo celebró con una gran fiesta en su complejo: más de 300 invitados, reconocimientos, emoción, regalos y las presentaciones de Lito Vitale, Patricia Sosa, Juan Carlos Baglietto e Hilda Lizarazu

Se vivió el sábado en Cascallares una de esas noches que serán recordadas por muchísimo tiempo. La Cooperativa cumplió 95 años y lo festejó con una gran fiesta en su complejo que tuvo todos los condimentos. Y estuvo a la altura de lo que se celebraba: una trayectoria y un presente que despiertan admiración.

Fueron más de 300 invitados los que le dieron vida a una espaciosa carpa, muy bien ambientada, en una noche que tuvo emoción por los reconocimientos entregados, pero también por los reencuentros; que tuvo premios; que tuvo mucho baile; y que contó con las presentaciones de Lito Vitale, Patricia Sosa, Juan Carlos Baglietto e Hilda Lizarazu, artistas que fueron apareciendo en escena en forma sorpresiva. Porque como siempre en los festejos de la Cooperativa de Cascallares, los protagonistas de los espectáculos se mantuvieron en secreto hasta subirse al escenario.

A dos voces

A cargo de la conducción y animación de una noche tan especial estuvieron dos apellidos del riñón del cooperativismo y de Cascallares. El bahiense José Luis “Pepe” Ibaldi -histórico periodista y comunicador de la Asociación de Cooperativas Argentinas- y el local y tradicional presentador de cada festejo de la entidad, Alberto Ferrari. A dos voces llevaron los hilos de la celebración que arrancó a las 21 y terminó bien entrada la madrugada.

Además de toda “la gran familia” que conforma la Cooperativa, socios, directivos y personal, dijeron presente el intendente Pablo Garate; el protesorero de ACA, Egidio Mailland; el gerente general de ACA, Ricardo Wlasiczuk; presidentes y representantes de varias cooperativas de la región.

Fue el presidente del Consejo de Administración, Mario Arribalzaga quien abrió la noche con un breve y emotivo discurso, para dale paso al gerente de ACA y luego al intendente. En sus palabras, todos recorrieron el mismo camino: la valoración de la trayectoria hecha, y sobre todo, el reconocimiento al gran presente de la Cooperativa.

Distinciones

Mientras la cena se iba desarrollando se fueron sorteando en una ruleta digital un premio por mesa. Y todavía en un primer tramo de la celebración, llegó el punto más alto en cuanto a emotividad, que la entrega de reconocimientos a familias y personas que hicieron un gran aporte para la Cooperativa.

Los Mendiberri, los Larsen – Hastrup, los Errazti, los Pedersen, fueron los apellidos distinguidos; también recibieron su presente Gustavo Pedersen y Alejandro Albertsen, como ex presidentes; Ricardo Messina, por sus más de 40 años como auditor externo; Ethel Huici, actual subgerenta y con casi cinco décadas de antigüedad como colaboradora; y Jorge Duchosal, quien ocupó la gerencia durante 46 años y es reconocido como uno de los grandes hacedores del gran presente de la Cooperativa.

¡Música maestro!

La celebración continuó con uno de los momentos más esperados, el primer tramo del show, que estuvo protagonizado por Lito Vitale, en el comienzo acompaño por Hilda Lizarazu y un repertorio de Charly García; más tarde se subieron al escenario junto al compositor, Patricia Sosa y Juan Carlos Baglietto, dándole un toque folklórico a la fiesta y terminar revoleando las servilletas.

Así, con la noche bien avanzada irrumpió en la carpa la torta, una tremenda réplica de los silos de cemento, los primeros que construyó la Cooperativa en la década del 50, y la imagen elegida como símbolo del 95 aniversario. Fue el turno entonces del brindis, primero, y de invadir la pista después para terminar a puro baile el cumpleaños.

Y redondear una noche inolvidable. En la que la Cooperativa celebró “95 años sembrando confianza y cosechando futuro”, honrando a quienes iniciaron el camino y a todos los que, día a día, siguen construyendo el porvenir de la institución.

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