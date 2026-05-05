La Cooperativa de Cascallares entregó donaciones a entidades de bien público

5 mayo, 2026 0

En el marco de 95 aniversario cumplido el 21 de marzo y reafirmando su compromiso con la comunidad, la Cooperativa de Cascallares entregó aportes a 17 entidades de bien público de Cascallares, Tres Arroyos y El Carretero.

“Cumplimos una vez más con brindarle colaboración a estas instituciones que realizan una tarea magnífica en un contexto difícil y de carencias, tal lo marca el espíritu del movimiento cooperativo y nuestra vocación solidaria”, informó el consejo de administración de la cooperativa.

En esta oportunidad, las instituciones de Tres Arroyos que recibieron el aporte fueron: la Comisión Amigos del Hospital Pirovano, los Bomberos Voluntarios de Tres Arroyos, ALPI, COADIS, la Asociación Amigos del Menor y la Familia, la Sociedad Damas de Beneficencia, la Asociación de Padres y Amigos del Discapacitado, CORDIC, El Club de la Cocina Asociación Civil y la Asociación Cooperadora Escuela N°502.

Otras instituciones y organizaciones beneficiadas fueron: la Cooperadora Escuela N°12 de paraje El Carretero y las entidades de Cascallares: la Cooperadora EESA N°2, la Cooperadora Escuela N°6, la Cooperadora del Jardín de Infantes N° 907, la Biblioteca Popular Luz y Cultura, Cascallares Foot-Ball Club y el Centro de Jubilados.

“La entrega de donaciones a instituciones la cooperativa comenzó a implementarla en 2017, aunque eso no fue en desmedro de realizar otras acciones solidarias a lo largo del año, siempre con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la comunidad donde desarrolla su actividad”, indicó la entidad.

Otros aportes

Por otra parte, también hicieron un repaso de las acciones que la cooperativa llevó a cabo en los últimos meses en beneficio de la comunidad de Cascallares. En diciembre pasado, en el marco de un acuerdo de colaboración con la Municipalidad de Tres Arroyos, a través de la Secretaría de Obras Públicas, se concretaron los trabajos de hormigonado de 370 metros de la calle Italia de la localidad; durante el verano funcionó la colonia de vacaciones en forma libre y gratuita para los chicos, teniendo 109 inscriptos; y en marzo cumplió 23 años el Centro de Salud creado por la entidad y que atiende sin costo a los vecinos, brindando servicio de pediatría y a la tercera edad, entre otros.

Para finalizar, informaron que días pasados concretaron la compra de 10 cámaras de seguridad para que la municipalidad instale en los puntos del pueblo que considere conveniente.

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