La Cooperativa Obrera mantendrá sus sucursales abiertas a pesar del Paro Nacional

19 febrero, 2026

En el marco del Paro Nacional estipulado para este jueves y que ya transcurre, la Cooperativa Obrera mediante un comunicado anuncio la apertura de sus sucursales para la prestación de servicio.

“La Cooperativa Obrera informa que, durante este jueves, y en la medida de lo posible, mantendrá abiertas sus sucursales para la prestación del servicio. La entidad respeta tanto el derecho a trabajar como el derecho de adhesión a la huelga, por lo cual las sucursales adaptarán su operatoria a la cantidad de personal que concurra para poder prestar o no, el servicio a sus asociados.”

