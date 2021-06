La Corte volvió a advertir por las vacantes en la justicia: preocupa la situación local

Como lo hizo a mediados del año pasado, a través de un fuerte documento público, la Suprema Corte de Justicia bonaerense dio a conocer un amplio relevamiento que marca la preocupante cifra de cargos vacantes en la Justicia provincial, incluido Tres Arroyos y su cabecera departamental, Bahía Blanca.



La situación del Departamento Judicial Bahía Blanca preocupa especialmente por lo que sucede en este distrito, con varias vacantes desde hace un tiempo prolongado.

Los dos juzgados de Garantías (adultos y menores) no tienen jueces pese a la intensa actividad que deben asumir al regular el avance de cada investigación de tipo penal que se inicia. Un juez se jubiló, el doctor Alberto Gallardo y el otro, Rafael Oleaga, está con licencia, sometido a un jury.

En tanto, el Juzgado Correccional de Tres Arroyos, que evalúa los delitos menos graves, tampoco tiene titular desde diciembre de 2019, cuando el doctor Gabriel Giuliani (estuvo 25 años en ese sillón) fue a ocupar el juzgado que, en Bahía Blanca, había dejado libre su colega José Luis Ares, ya jubilado.

Y el Tribunal Criminal, que juzga los delitos más graves (robos, violaciones u homicidios) tiene 2 de 3 jueces –las doctoras Fabiana Brandolín y Verónica Vidal- porque a fin del año pasado se jubiló el doctor Carlos Mazzini.

Esta situación impacta en Bahía, ya que varios jueces de ese ámbito deben subrogar a 200 kilómetros de su despacho y, de lo contrario, se sobrecarga de tareas a los que quedan en esta ciudad.

Y por otro lado, no existen jueces suplentes en la jurisdicción, teniendo en cuenta que la doctora María Elena Baquedano (en lo penal) juró en febrero del año pasado como titular de un tribunal de San Nicolás y su colega Orlando Matti (civil) está designado en Necochea.

La situación provincial

Hace un año eran 207 las funciones jerárquicas que estaban desocupadas y en la actualidad ese número trepó a 268, de las cuales 238 son por fallecimientos o renuncias, 19 licencias médicas prolongadas, 3 licencias y 9 suspensiones o apartamientos preventivos, según informó el tribunal platense.

Significa prácticamente el 20% de los 1.372 magistrados que deben cubrir los órganos en funcionamiento. Esto sin contar otros 9 casos de jueces que presentaron sus renuncias y que siguen en funciones pero se irán antes del 1 de octubre próximo.

De ese total general, 36 están siendo ocupadas por magistrados suplentes y 17 magistrados que cuentan con decretos para asumir en órganos que aún no funcionan, como por ejemplo el Juzgado de Familia N° 4 de Bahía Blanca, creado “en los papeles” hace más de 5 años.

Este informe se difundió pocos días después de que el gobernador Axel Kicillof enviara al Senado -por primera vez en su mandato- 40 pliegos de candidatos a ocupar puestos de jueces, fiscales y defensores provinciales.

Se trata, en general, de cargos para los departamentos judiciales de San Martín, San Isidro, Mar del Plata, Lomas de Zamora, Morón, La Plata, La Matanza, Azul, Mercedes, Quilmes, Moreno-General Rodríguez, San Nicolás y uno en Bahía, que corresponde al doctor Jorge Federico Mercado, para cubrir una vacante en la Cámara Civil y Comercial.

El relevamiento tiene 7 páginas y fue hecho por la secretaría de Planificación de la Corte, según la resolución que lleva las firmas de los jueces cortesanos Luis Genoud, Sergio Torres, Daniel Soria e Hilda Kogan.

En el mismo también se da cuenta de 84 concursos en trámite en el Consejo de la Magistratura (la pandemia demoró todo); 81 vacantes aún no concursadas y 33 vacantes que todavía no están en condiciones de ingresar en el proceso de cobertura (licencias, apartamientos y suspensiones).

Se dijo, además, que el fuero de Responsabilidad Penal Juvenil es el de mayor porcentaje de vacantes sobre el total de jueces, seguido por los fueros Penal y Laboral. Detrás se ubican el Contencioso Administrativo, de Paz, Familia, Civil y Comercial, respectivamente.

El problema de las fiscalías

La Corte también marcó que entre mayo del año pasado y el mismo mes de 2021 aumentaron 43% las vacantes en el Ministerio Público Fiscal. Pasaron de 67 a 96.

Esa situación es notable en Bahía Blanca y forma parte de un reclamo histórico. Hoy, solo en esa ciudad, existen 7 fiscalías (encargadas de llevar adelante las investigaciones de las denuncias penales) que no tienen fiscal titular (5 en mayores y 2 en menores).



Fuente: La Nueva

