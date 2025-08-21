La crisis también impacta en los hoteles alojamiento

La difícil situación de nuestro país golpea a cada sector de la sociedad, en está ocasión desde LU 24 hablamos con Valeria Cao, propietaria del Motel Luna Azul, y dijo: “no nos escapamos de la realidad económica que está viviendo el país, tenemos clientes que siempre vienen, aunque cuesta atraer a más personas”.

En cuanto a los valores, informó que “el turno está a 23 mil pesos las habitaciones comunes y 33 mil las especiales con hidromasaje”, aclaró.

A su vez, contó que “se nos incrementó mucho el precio del gas, tenemos zepelinnes, y nos mata durante el invierno”.

Recordó que “en pandemia pasamos un momento difícil, nos costó mucho que las personas confíen en nuestra higiene, generando un momento complicado para todos”.

“Actualmente tenemos descuentos aleatorios de un 20%”, destacó y mencionó que “acondicionamos las habitaciones para cada ocasión, ya sea un casamiento, cumpleaños u otros eventos”.

“Tratamos de ponernos al día con las redes sociales, en Instagram nos encuentran como Motel Luna Azul disponible todo el tiempo para realizar sus consultas y siempre mandamos fotos, tenemos disponible un Sex Shop y preparamos vouchers para regalos”, explicó.

“Queremos mantener la privacidad de nuestros clientes, no hay cámaras, no preguntamos nada y tampoco escuchamos lo que suceda en las habitaciones”, aseguró.

Finalmente, Cao agradeció a los clientes e invitó a conocer sus instalaciones.

