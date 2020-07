La cuarentena en el AMBA continuará sin cambios hasta el 16 de agosto

31 julio, 2020

El presidente Alberto Fernández anunció hoy que, entre el 3 y el 16 de agosto, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) continuará el aislamiento social, preventivo y obligatorio bajo las mismas condiciones que hasta el momento, en el marco de las medidas que lleva adelante el Gobierno nacional para enfrentar la pandemia de coronavirus COVID-19.

“Vamos a mantener las cosas como están hoy pero entendamos los costos que tiene no ser responsables”, subrayó el mandatario desde la residencia de Olivos, donde estuvo acompañado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.



El Presidente informó: “Estamos atravesando un momento creciente de circulación del virus que se concentra en gran medida en el Área Metropolitana de Buenos Aires, pero que también ha empezado a irradiar al sur de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba, y se suman focos en provincias como Jujuy, Chaco y Río Negro”.

Y explicó que “el mayor problema que hoy tenemos es la circulación que se ha convertido en el principal enemigo para superar esta pandemia”, al tiempo que reflexionó: “Cuando sentimos que el problema se acota, nos relajamos y nos exponemos al peor riesgo”.

“Logramos soportar la atención sanitaria de un modo adecuado pero tenemos que parar el crecimiento de la infección, y eso depende de la responsabilidad de cada uno de nosotros”, señaló el mandatario, quien también aseguró que “la nueva realidad nos obliga a preservarnos permanentemente del riesgo de poder contagiarnos”.

El jefe de Estado convocó a los jóvenes de todo el país a continuar cuidándose y evitar la realización de eventos para reducir el riesgo ante la posibilidad de un contagio. “Les pido a todos que nos acompañen porque hoy los necesitamos más que nunca”, solicitó.

Además, dedicó un recuerdo para las personas que perdieron la vida durante la pandemia, y subrayó: “Cada número tiene nombre y apellido, tiene un rostro, es mucho más que un número. Por eso, los estoy convocando a cuidar nuestras vidas y a cuidar la vida de los otros, y que lo hagamos por decisión propia”.

Según informó el mandatario, durante los últimos 15 días los contagios y la tasa de mortalidad aumentaron pero “la Argentina sigue estando en una situación de privilegio porque el sistema de salud está funcionando y da respuesta. Hoy no está faltando la cobertura y el que la necesita la tiene”.

También destacó que los contagios en otros lugares del país como Córdoba, Mendoza, Jujuy, Chaco y sur de Santa Fe crecieron a raíz de la irradiación de la circulación del virus que se concentra en el AMBA, al tiempo que explicó que cada 24 días se duplicó la cantidad de fallecimientos, con un promedio actual de 80 casos diarios de muertes por coronavirus.

Por último, el mandatario informó que el Gobierno mantendrá los programas ATP e IFE para todos aquellos que los necesiten, y destacó que se realizarán con mayor frecuencia los encuentros con los mandatarios de la Ciudad y la Provincia para hacer los monitoreos sobre la situación frente a la pandemia.

Por su parte, el jefe de Gobierno porteño ratificó: “Son tiempos muy difíciles para todos, y no tengo dudas de que frente a una pandemia tan dura como la que nos azota en la Argentina y en el mundo lo mejor que podemos hacer es trabajar en conjunto, como venimos haciendo desde el primer día y como seguiremos haciéndolo”.

Y reiteró la necesidad de “seguir siendo muy estrictos en los controles de movilidad para garantizar que en el trasporte público solo puedan viajar los trabajadores esenciales” y evitar lo más posible los contactos estrechos con otras personas.

En tanto, el gobernador bonaerense agradeció al “pueblo de la provincia de Buenos Aires por el esfuerzo y la solidaridad que están poniendo en este momento de dificultad”, y señaló: “Los desbordes que se ven en los sistemas de salud de todo el mundo los evitamos con la cuarentena y con el cambio cultural que nos trajo el coronavirus”.

Remarcó que “el AMBA es una sola región sanitaria, y por eso no hay forma de que nos dividan o nos hagan pelear entre nosotros. El virus cruza la General Paz cuando quiere y también lo hace la enfermedad”, al tiempo que ponderó: “Hemos podido avanzar en conjunto con la Ciudad en medidas para cuidar a la gente”.

El anuncio fue realizado luego de las consultas que el Presidente mantiene permanentemente con el comité de expertos infectólogos que lo asesora, y tras el contacto con gobernadores e intendentes de todo el país para conocer la situación local en cada caso frente al coronavirus COVID-19.

