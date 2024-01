La Cuarta Luna de Cosquin. Emotivo homenaje del Ballet Oficial

24 enero, 2024

La cuarta luna coscoína se vivió diferente, la apertura a cargo del ballet oficial fue muy emotiva homenajeando a los 40 años de democracia en nuestra Argentina.

El primer paso se dio con la presentación de Víctor Heredia, el juglar argentino, que no dejo de recordar sus éxitos como razón de vivir, bailando con tu sombra y sobreviviendo donde la ovación no se hizo esperar para dar paso a la presentación de otro magnífico artista, como Pedro Aznar, que nuevamente cautivó a todo el público de Cosquin, que al no ser un artista de folklore, dejó plasmada sus canciones en homenajes a Leda Valladares, Mercedes Sosa, Víctor Jara y hasta cantó “Perfume de carnaval ” de Peteco Carabajal.

Llegó el turno de la cantora Riojana Priscila Ortiz que bajo la dirección de Hugo casas, su productor artístico hizo un espectáculo variado al ser ganadora del Pre Cosquín 2023.

El grupo vocal argentino fue otra de las sorpresas del escenario, porque trajeron a la memoria la obra del chango Farías Gómez y el histórico conjunto Opus cuatro, interpretando también zambas de la autoría del Cuchi Leguizamón y otros grandes autores.

Uno de los momentos más esperado fue la presencia de Raly Barrionuevo , que solo con sus guitarras y un Show improvisado, como lo viene haciendo hace tiempo, cautivó a todo el público cantándole al paisaje, al amor, a la familia e invitando a diferentes artistas a compartir un momento que duró 50 minutos. Raly tiene un angel a la hora de cantar que es de los pocos que genera los silencios historicos en la plaza Prospero Molina, hasta tocó en el piano la intro del himno nacional argentino y al público le costo despedirlo , tal es el punto que llego la nueva generación de nuestro folklore que se llama Maggie Cullen , la joven cantora surgida en el reality televisivo “La voz argentina” la única personalidad salida de este programa que ha pisado el escenario en el festival, con músicos de primer nivel.

Actuó el ganador del rubro “Tema Inedito” Juan Blasco que interpretó el tema llamado “Remolino”.

La danza dijo presente, con el malambo de la Provincia de San Juan , los ganadores del certamen Pre Cosquin en el Rubro “Conjunto de malambo” fueron muy aplaudidos , se llaman “El Ramalaso” integrado por experimentados malambistas , entre ellos el Campeón Nacional de Malambo Sergio “El Colo” Salazar .

La noche y la luna eran quienes engalanaban las canciones y todo lo que pasaba sobre el escenario, llegaron las chacareras y canciones nuevas a cargo del cantor cordobés con sangre Santiagueña Gustavo Chazarreta que a pesar de tener 12 minutos en el escenario los supo aprovechar muy bien.

Para el Final quedo el plato fuerte aunque el publico de a poco fue disminuyendose.

Los encargaados del cierre fueron los chicos de AHYRE , propuesta integrada por Juan Jose “El Colo” Vasconcellos , Sebastian Giménez, Federico Maldonado y Hernan Monico, trayendo nuevos sonidos, nuevas obras y citando a los presentos a un improvisado “Fogon criollo” en la parte del Proseño del escenario donde invitaron a Raly Barrionuevo a cantar zambas y chacareras, cantaron “La luna” cancion que van a representar a la Argentina en la ciudad chilena de Viña del mar para luego despedirse a puro carnaval.

Es dificil para un artista tener el horario central o tener a cargo el cierre como el caso del grupo Ahyre, la noche refresca , la TV Publica corta la transmisión y para el artista cambia un poco.

Se espera una 5ta Luna novedosa con la presentación de “La Juntada”, los 4 de cordoba y muchos artistas mas.

Para LU24 Radio Tres Arroyos desde La capital del Folklore de Cosquín: Pancho Santaren.

