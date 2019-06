La cuenta oficial del Cessna compartió fotos del piloto local Agustín Rubiños

La empresa fabricante de aviones Cessna, compartió en sus redes sociales imágenes del piloto local y jefe del aeródromo, Agustín Rubiños, en el marco del 65° aniversario del primer vuelo del Cessna 172, el avión utilizado en el Aero Club local para realizar vuelos de bautismo.

Rubiños se mostró muy contento con el reconocimiento “esto salió en algunos medios de aeronáutica y demás. Es algo increíble, ellos no publican fotos de América del Sur o aviones privados, me mandaron un mail desde la fábrica, ubicada en Wichita, Kansas, y les envié las fotos”.



El Cessna 172, cuya primera línea de producción fue en 1956, todavía se fabrica en la actualidad. Y si cualquier diseño podría presumir de ser el avión favorito en el mundo, es el 172. Hasta ahora se han fabricado más de 43.000 unidades. El 172 se sigue fabricando por Textron Aviation en Wichita, Kansas, Estados Unidos. Si no vivís en Estados Unidos, tenés dos opciones: desmontar parcialmente el avión y embalarlo en cajas de envío, o hacerlo volar sobre la vasta extensión del Atlántico Norte.

Ahí es donde entran pilotos como Sam Rutherford. Rutherford trabaja para Prepare2go, una empresa que, entre otras cosas, transporta los aviones de fábrica al cliente. La contratación de un piloto para hacer el viaje puede costar aproximadamente lo mismo que el envío.