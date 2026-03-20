La decisión de gestionar es más salud y calidad de vida para Orense

20 marzo, 2026 0

El intendente Pablo Garate encabezó este jueves una jornada muy importante para la localidad de Orense, con avances concretos que fortalecen el sistema de salud y mejoran la calidad de vida de los vecinos.

El asfalto llegó a calle Riglos

Por un lado, se concretó la pavimentación de la calle Josefina Pacheco de Riglos, una obra muy esperada por la comunidad, ya que se trata de un acceso clave que conecta la Unidad Sanitaria con la ruta. Esta mejora permitirá una respuesta más rápida ante emergencias y facilitará el traslado de ambulancias y pacientes, dando respuesta a un reclamo histórico de los vecinos. La obra se llevó adelante a partir de un trabajo conjunto entre el Municipio y la Cooperativa Agraria de Tres Arroyos, articulando esfuerzos para dar una solución concreta a la comunidad.

Equipamiento a la Sala de Rayos

Además, durante la jornada se inauguró un nuevo sector de sala de rayos en la Unidad Sanitaria de Orense, incorporando también equipamiento digitalizador de rayos, lo que permitirá optimizar los diagnósticos, mejorar la calidad de las imágenes y agilizar la atención médica un trabajo en conjunto con los Amigos de la unidad Sanitaria.

Historia Clínica Digital

En este mismo camino de modernización del sistema de salud, se avanzó con la digitalización de las historias clínicas, una herramienta clave para mejorar la organización, el acceso a la información y la calidad de atención de los pacientes.

El DEA de Echegoyen

En este marco, el Club Recreativo Echegoyen realizó una importante donación a la institución: un desfibrilador, equipamiento esencial para la atención de emergencias, que contribuirá a seguir fortaleciendo la capacidad de respuesta del servicio de salud local.

De la actividad participaron el intendente Pablo Garate, el equipo de la Secretaría de Salud, el delegado municipal de Orense, Julián Pérez Olivero; vecinos de la localidad y representantes de los Amigos de la Sala que acompañaron este momento tan significativo.

“Estas acciones reflejan el compromiso de la gestión municipal de continuar invirtiendo en salud pública, incorporando tecnología y llevando adelante obras que dan respuestas concretas a necesidades históricas de los vecinos del distrito” citan desde la comuna.

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