La decoradora Rocío García sostiene que de a poco vuelven las reuniones festivas

10 diciembre, 2021 Leido: 163

La situación sanitaria ha hecho que se posterguen cumpleaños, casamientos, aniversarios, pero la gente no desistió de la idea de reunirse para compartir y divertirse. En ese sentido la decoradora Rocío García dijo: “se ha retornado a las fiestas, por suerte volvieron los festejos, la gente tiene muchas ganas de pasar momentos con alegría, y estamos con mucho trabajo. Hay muchas celebraciones atrasadas, por ejemplo gente que se quedó con pendientes por la pandemia, ahora hace esa fiesta que debió suspender”.

Rocío fue incorporando actividades a su rubro, comenzó con un pequeños local de decoración y hoy es una de las figuras convocantes al momento del buen gusto en distintos aspectos, “hace 23 años que realizo esta actividad, uno quizá trabajando no le presta atención al camino recorrido, pero estoy muy feliz del momento laboral que estoy pasando. Si tengo que hablar de mis comienzos puedo decir que cuando terminé el colegio no me fui a estudiar, quise poner un comercio como tenía mi Mamá, eso me gustaba mucho. Pensando qué poner, viajé a Buenos Aires y me incliné mucho por todo lo relacionado con la decoración”, y agregó que “cuando la gente me convoca para refaccionar ambientes me siento muy bien con eso, es emocionante, trato de estudiar cada situación para poder dar respuestas reales y posibles para todos”.

En cuanto a la venta para las fiestas, Rocío dijo: “es un año difícil, quizá no se consigue todo lo lindo que siempre tenemos, la gente ya no sale del negocio con las bolsas llenas, pero siempre algo adquiere, los productos navideños no son baratos, nunca lo fueron, pero siempre algo se llevan para estas fechas especiales”.

Volver