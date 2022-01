La del vecinalismo “no es mala gestión”, dijo Soulé, que volvería a la política

16 enero, 2022 Leido: 272

El exconcejal y dirigente del peronismo, Sergio Soulé, aseguró hoy que estaría dispuesto a volver a la política activa “en un rol de gestión”. Aseguró además que tiene diálogo con todas las fuerzas que componen el escenario local, y estimó que a pesar del “desgaste por los años”, la del oficialismo “no es una mala gestión”.

Soulé compartió la mirada de otros dirigentes y analistas en el sentido de que la pandemia trajo consecuencias políticas negativas para los oficialismos, aún cuando estimó que a nivel sanitario, en el ámbito local “funciona todo lo necesario para que la gente se vacune, se hisope, se trate. Pero por supuesto hay gente que ha perdido un familiar y apunta con un dedo al Estado. No obstante, hay que mirar la otra parte, porque a un familiar con una problemática severa, por fuera de la pandemia, lo atendieron igual”.

“Van cambiando las figuras, las necesidades, y eso repercute en el escenario político. El oficialismo paga el costo de muchos años de gestión”, consideró el exconcejal del Frente de Todos. Y en cuanto a los nombres que fueron elegidos por los tresarroyenses en las últimas legislativas, Carlos Avila (Juntos) y Julio Federico (Todos), advirtió que “es cierto que se reclama gente nueva, pero los partidos políticos nutren sus listas de gente con peso político: Juntos tiene un consejero escolar de 18 años, pero la lista la encabezaba alguien que ya pasó por la función. Pity Federico está fuera de discusión; y con Avila no podemos ser inocentes: es muy reconocido por la gente de Tres Arroyos. Y Marcelo León tampoco se puede discutir, pero evidentemente el oficialismo pagó el costo”.

}

De cara al 2023, Soulé consideró que “las elecciones van a ser más reñidas que nunca, con tres partidos que están en condiciones de pelear por la intendencia. No va a haber tanta distancia a favor del ganador, y dependerá en buena medida de los candidatos pero se va a poner muy interesante porque todos los espacios van a tener posibilidad de ser gobierno”.

En este escenario, admitió que le gustaría volver, “pero no para engordar una lista. Yo quiero trabajar, gestionar. Yo hablo con todos, me pone muy contento que el doctor Martín Garate presida el Concejo, porque sé lo que significa la política para él. Pero también tengo diálogo con Laura Aprile, con quien nos hemos encontrado muchas veces, con el vecinalismo también, porque creo que hay que trabajar entre todos por un Tres Arroyos por el que hay mucho para hacer”.

Volver