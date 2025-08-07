“La demanda es infinita y los recursos, finitos”: Martín Garate sobre la crítica situación social y la visita de Tolosa Paz

En conversación con LU 24, Martín Garate, referente local del espacio Camino a la Victoria, brindó detalles sobre la visita que realizará este viernes a Tres Arroyos la diputada nacional Victoria Tolosa Paz, en el marco de una gira por la región. Además, se refirió a la situación social actual, especialmente con relación al aumento de la demanda en asistencia social durante este invierno.

“La idea de ella era poder habernos acompañado en el lanzamiento, pero algunos compromisos no lo permitieron. Este viernes va a ser una visita con varias actividades”, indicó Garate. La jornada comenzará con una reunión con el intendente municipal y continuará con visitas a diferentes instituciones. Una de ellas será la Casa Taller, en el marco del trabajo que Tolosa Paz viene realizando en torno a los derechos de las personas con discapacidad.

También se desarrollarán encuentros en el Centro Cultural Arturo Jauretche (Sarmiento 582) con trabajadores de la Chacra Experimental y del INTA, sectores que atraviesan una situación crítica. “Es muy llamativo este intento de desarmar un espacio que ha sido innovador en tecnología e investigación agropecuaria”, manifestó Garate, quien destacó que esta reunión forma parte de una agenda comprometida con los temas de actualidad.

Por la tarde, a partir de las 14:30, se llevará a cabo un encuentro de mujeres, una instancia que Tolosa Paz impulsa en cada distrito que visita. “Sabemos que es un tema sumamente interesante, y además nuestra lista de Fuerza Patria tiene muchas representantes mujeres”, agregó.

Aumento alarmante en la demanda social

Consultado sobre su labor al frente de la Secretaría de Desarrollo Social, Garate señaló un incremento preocupante en la cantidad de familias asistidas durante los últimos meses. “Empezamos en mayo con unas 400 familias en el Banco de Leña, y terminamos julio con más de 1.300. El invierno ha sido muy crudo y el precio de la leña aumentó muchísimo”, detalló.

Además, mencionó que el año pasado se entregaron un millón de kilos de leña, y este año esa cifra será superada. “Es un esfuerzo enorme desde el municipio, con tres cuadrillas trabajando, más toda la logística para achicar y repartir la leña”, explicó.

La demanda no solo se refleja en la provisión de leña: también ha crecido el pedido de garrafas, alimentos y estufas. “La situación social se ha complicado y afecta especialmente a los sectores más vulnerables”, afirmó. Según Garate, más del 40% de las personas que trabajan lo hacen en la informalidad, lo cual agrava la precariedad económica.

Críticas al ajuste y a la desfinanciación

Garate fue crítico con las políticas nacionales que afectan tanto a las personas con discapacidad como al sistema científico. “Ya lo vimos con CONICET, ahora con INTA. Pareciera que se repite una matriz: ataque a los sectores más vulnerables y al aparato científico”, apuntó.

También mencionó las limitaciones presupuestarias del municipio: “La provincia está siendo desfinanciada, y nosotros tampoco pudimos tener el aumento de tasas que planteaba el Ejecutivo. Los recursos son finitos, y la demanda, lamentablemente, infinita”.

Finalmente, agradeció el espacio y reiteró la invitación para participar del encuentro de mujeres y demás actividades previstas para la visita de Tolosa Paz.

