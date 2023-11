La desaparición de Néstor Zoquini llegó a los medios nacionales (video)

Desde el viernes que no se tienen noticias sobre el paradero del claromequense Néstor Zoquini. La búsqueda es intensa y tiene en vilo a familiares y amigos.

Esta tarde, una prima del joven habló en TN Todo Noticias, el medio periodístico nacional, contando sobre la desesperación e impotencia que atraviesan al no avanzar en la investigación.

Recordamos que la camioneta y el celular de Néstor fueron hallados por la Policía, aunque hasta el momento no hay ni pistas ni hipótesis sobre lo que le podría haber ocurrido.



