La despedida de Pecker de la Delegación de Orense

30 junio, 2021 Leido: 265

Eduardo Pecker se despidió hoy, a través de la red social Facebook, de la Delegación Municipal de Orense, a horas de la puesta en funciones de su sucesor, Javier Ruiz.

“Hoy, luego de casi 6 años de gestión, me despido como Delegado municipal de Orense. Fin de una etapa de muchos logros para el pueblo y su gente, de mucho esfuerzo y trabajo compartidos. Quiero agradecer a cada uno de los que me acompañaron durante estos años, a todo el personal de la delegación y unidad sanitaria, a las entidades de bien público, a las instituciones educativas y deportivas, a los medios de prensa y por supuesto a la población en general.

Agradezco a la Municipalidad de Tres Arroyos la posibilidad de representar al pueblo durante este tiempo. También quiero agradecer a mi familia y en especial a mi compañera de vida Ana Delia quienes fueron un gran sostén durante todos estos años.

De ahora en más, nos cruzaremos en las calles y en los comercios como un ciudadano que, desde su lugar, y como cada uno ustedes, va a seguir trabajando por este pueblo que hace 50 años me recibió y donde mi familia creció”, concluye el mensaje que publicó el ahora delegado saliente.

