La difícil situación del comercio en cuarentena: “Es una cadena de pagos que se corta y a todos afecta”

La responsable de Verde Limón, Cristina Marconi, se refirió a la situación que afecta a los comercios en tiempos de cuarentena y consideró que la misma “es muy difícil” como así también remarcó la incertidumbre que se observa al no saber “cómo saldremos de esto”.

“Pienso que esto fue algo tan especial que nos llega a todos y tratamos de pasarlo lo mejor posible. Estamos sorprendidos y buscándole la manera. Es difícil cuando tenés un comercio y trabajas en forma privada. Es cierto que hay que priorizar la salud. Tenemos que acatar y esperar que pase pronto. De todo lo demás se podrá salir y pensás después en la otra parte y decís como salimos de esto. Incluye no solo al comercio. Pensás en el peluquero, en el albañil, pagar sueldos cuando hay gente que depende de vos, no le podes decir no puedo, no tengo. Alquileres que hay gente que vive de eso. Es una cadena de pagos que se corta y a todos afecta”, advirtió.

Destacó que lleva más de 30 años en el rubro “y esto no pasó nunca. Quién te va a comprar una prenda en este momento y no se saldrá fácil. Siempre soy positiva, pero es un momento muy especial. Se cayó el mundo. El que cobra un sueldo del Estado sabe que llega fin de mes y cobra, pero cuando dependes de otro, dudas”.

Marconi, aseguró que “desde el gobierno también creo que estarán haciendo ensayo – error y quiero pensar que llegarán cosas para ayudarnos. Esta parte también es difícil”.

