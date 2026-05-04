La diputada Pagano solicitó la detención de Manuel Adorni

4 mayo, 2026 83

La diputada nacional Marcela Pagano presentó un pedido de detención inmediata de Manuel Adorni, acusándolo de intentar entorpecer la investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.

Pagano señaló que “cuando tenés un funcionario con poder hay que mirar dos cosas: el riesgo de fuga y el riesgo de entorpecimiento. En este caso me baso en la doctrina que ya aplicó Comodoro Py en otras oportunidades”.

Según la legisladora, Adorni entorpece la investigación, ya que “el testigo advierte que fue contactado antes de declarar y que le ofrecieron beneficios a cambio de borrar elementos probatorios”.

Además, Pagano sostuvo que “Le cabe esta medida. Lo que estoy planteando es también la protección del testigo, que reconoce haber sido presionado. Estamos ante un intento de interferir en el normal funcionamiento de la Justicia”.

Con información de página12

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