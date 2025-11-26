La Dirección Acción Social cierra el año con un festival

Damián Almeira, Director de Acción Social de la comuna, prepara el cierre de actividades y muestra anual del Espacio Crear con un gran festival al aire libre abierto a toda la comunidad.

Las actividades, con propuestas pensadas para todas las edades, se llevarán adelante en la cuadra de Pedro N. Carrera, entre el 800/900.

El sábado 6 de diciembre a partir de las 16.00, con una programación en el escenario que incluye al Patín Artístico del club Boca, Zumba Ritmo Vivo, Tomás Rey, JVN Román, Los Carrizos, Flor de Banda, DJ Luis Della Penna, además de juegos, inflables y personajes para los más chicos, foods trucks, fogón, Expo autos, muestras de talleres del Espacio Crear, feria de emprendedores, entre otras propuestas estarán presentes en el mencionado evento.

La Dirección viene de un año de intensa actividad y sintetizará el trabajo realizado con esta celebración, que combina música, participación de la comunidad y un ambiente festivo marcando el cierre del ciclo 2025 pensando además en lo que será el próximo año.

